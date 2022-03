Guerre en Ukraine : Madonna adresse un doigt d'honneur à Vladimir Poutine

La vidéo postée par Madonna sur Instagram ne dure que 30 secondes, mais elle ne laisse aucun doute sur la position de la chanteuse par rapport à l'invasion russe en Ukraine.

La star a retravaillé le clip de son titre «Sorry», sorti en 2006, en y intégrant des photos des bombardements qui ont frappés l'Ukraine ces derniers jours. Vladimir Poutine apparait aussi, ainsi qu'Adolf Hilter. Les visages des deux hommes sont parfois superposés.

Les paroles de la chanson sont également sans équivoque : «J'ai écouté tes mensonges et toutes tes histoires, et je ne peux plus le supporter», chante Madonna, avant d'adresser un doigt d'honneur à l'objectif.

Dans le texte accompagnant cette publication, l'artiste fustige l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'elle juge «inutile et motivée par la cupidité». «Poutine a violé tous les accords existants sur les droits de l'Homme. Poutine n'a pas le droit d'essayer d'effacer l'existence de l'Ukraine», poursuit-elle.

«Il y a des choses que nous pouvons faire»

Appelant à stopper les troupes russes, Madonna demande aussi qu'une «aide humanitaire» soit envoyée «pour aider les millions de citoyens ukrainiens dont la vie est affectée par cette crise en ce moment même».

«Ne nous sentons pas impuissants face à des actions géopolitiques de cette ampleur. Il y a des choses que nous pouvons faire», exhorte la chanteuse. Elle renvoie ses abonnés vers un article intitulé «20 façons significatives d'aider l'Ukraine», publié par Global Citizen, qui se décrit comme un «mouvement de citoyens engagés».

Exprimant son soutien au «président Zelensky», l'artiste lui adresse ces mots : «Nous prions pour vous et votre pays ! Que Dieu vous bénisse tous ! [...] Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros !».