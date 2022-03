Mort de Snootie Wild : le rappeur tué par balle à l’âge de 36 ans

Le rappeur américain Snootie Wild est décédé ce 26 février à Houston des suites d’une plaie par balle à la nuque.

Connu pour son titre «Yayo» avec Yo Gotti qui l'avait un temps pris sous son aile, le rappeur Snootie Wild, de son vrai nom LePreston Porter, a été retrouvé dans la nuit du 25 au 26 février dans un fossé, près d’un SUV, à la suite d’une fusillade, rapporte TMZ.

«Il semble qu'il ait été arrêté là par accident. Puis un autre véhicule s'est arrêté, et des gens sont sortis de la voiture. Ils ont parlé un peu, et puis tout d'un coup, des coups de feu sont partis. Un seul tir, en fait», a déclaré un officier de police pour la chaîne ABC.

Gravement blessé à la nuque, le rappeur a été transporté à l’hôpital où il n’a pas pu être sauvé. Une enquête est en cours pour retrouver l’auteur du coup de feu qui lui a été fatal.

La mort de Snootie Wild survient après la fusillade en novembre du rappeur Young Dolph, abattu devant une boulangerie de Memphis dans une embuscade en plein jour. Trois suspects ont été arrêtés en relation avec ce meurtre.

Originaire aussi de Memphis, Snookie Wild laisse derrière lui sa fiancée Krystal Meredith et leur fils de trois ans, ainsi que quatre autres enfants nés de précédentes unions.

«Ton corps est mort, mais ton nom et ton héritage sont immortels», ont posté ses proches sur son compte Instagram.

Un lourd passé

Snootie avait passé quatre ans derrière les barreaux pour avoir commis «de graves erreurs» à l'âge de 18 ans. «J'avais l'impression de jouer à la roulette russe avec ma vie et je ne le savais même pas», avait-il confié sur sa jeunesse selon les propos rapportés par le Sun US.

«Mon pote et moi sortions chercher notre argent, nous revenions, des balles volaient au-dessus de nos têtes, avait-il raconté. Nous montions dans la voiture en riant, sans savoir qu'il ne fallait qu'une balle. Jusqu'à ce que ce jour vienne où on saute dans la voiture et que l'un de vous n'est pas là. Et c'est là que ça devient réel et que ce n'est plus drôle».

Snootie avait déclaré que son séjour en prison l'avait aidé à se concentrer sur la musique, la qualifiant de «débouché vers le monde libre». «C'était d'abord un passe-temps, puis le passe-temps devient votre vie», avait-il dit.