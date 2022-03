Royaume-Uni : la fugitive la plus recherchée du pays pour une arnaque à 1 milliard de livres retrouvée en Espagne

Après neuf ans de cavale, la femme la plus recherchée du Royaume-Uni a été arrêtée en Espagne.

La fugitive, identifiée par la police britannique comme étant Sarah Panitzke, 47 ans, a été arrêtée dimanche alors qu'elle promenait ses chiens dans le village de Santa Bárbara, dans le nord-est de l'Espagne, a détaillé la Garde civile dans un communiqué.

Sarah Panitzke était recherchée depuis 2013 pour blanchiment d'argent. Avec d'autres fraudeurs, elle achetait des téléphones portables à l'étranger et les revendait au Royaume-Uni sans payer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Britain’s most wanted woman has been arrested in Spain, after 9 years on the run. Convicted money launderer Sarah Panitzke was detained by partners @guardiacivil in Tarragona, Spain, yesterday.





