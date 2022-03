RT France et Sputnik : après Facebook, Youtube bloque les comptes des deux médias d’Etat russes

Youtube a annoncé que les comptes des médias russes RT France et Sputnik ne sont désormais plus accessibles en Europe.

La décision de fermer l’accès à ces chaînes Youtube a été prise «compte tenu de la guerre en cours en Ukraine», a fait savoir le service de streaming mardi, dans un courriel transmis à l'AFP.

«Nous bloquons les chaînes YouTube de RT et Sputnik dans toute l'Europe, avec effet immédiat. Nos systèmes nécessitent un peu de temps avant d'être complètement opérationnels. Nos équipes continuent de surveiller la situation 24 heures sur 24 pour agir le plus rapidement possible», a indiqué YouTube, filiale de Google.

Lundi, Facebook (groupe Meta) avait déjà décidé de bloquer, dans les pays de l'Union européenne, les contenus publiés par la chaîne RT et le site Sputnik, tous deux considérés comme des émanations du pouvoir russe.

We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time.

— Nick Clegg (@nickclegg) February 28, 2022