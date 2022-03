Mécontent des nuisances sonores devant sa maison, il installe un faux radar

Perturbé par les nuisances sonores causées par les nombreuses voitures passant à toute vitesse devant chez lui, un habitant belge a installé un faux radar.

Habitant non loin d’une route avec un trafic dense à Stekene, ce dernier a construit un faux radar à l’aide d’images sur Internet et d’un autocollant. « J’ai téléchargé quelques images sur Internet, et j’ai commencé à travailler dessus. Un autre voisin a imprimé l’autocollant de la société Gatsomer, qui fabrique la plupart des radars de notre pays », a-t-il expliqué à un média local. Il a longtemps subi les nuisances sonores des véhicules roulant bien au-delà des 50 km/h autorisés dans la zone.

Pour rendre son radar encore plus réaliste, cet homme âgé de 57 ans a installé une lampe qu’il active pour simuler un flash. « Je vais m’asseoir derrière la fenêtre au dernier étage, je vois des fous de la vitesse arriver de loin ». Ce qui vaut à son radar d’être signalé sur la célèbre application GPS, Waze.

Ce faux radar réalisé avec les moyens du bord est complètement légal. En effet, il a été installé dans son jardin, qui fait partie de sa propriété. Il ne risque donc aucune poursuite pénale. Il peut même compter sur le soutien des forces de l’ordre belge qui ont salué son geste en se réjouissant que cette initiative puisse amener des automobilistes à rouler moins vite.