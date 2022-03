Des milliers de touristes ukrainiens se retrouvent bloqués en République dominicaine

La consule honoraire ukrainienne Ilona Oleksandrivna a annoncé mardi 1er mars, que 3.000 touristes ukrainiens sont actuellement bloqués en République Dominicaine, sans ressources.

Les conséquences de l’invasion russe ne touchent pas uniquement les Ukrainiens sur place, mais également les touristes actuellement à l’étranger. Si la France a affirmé accueillir les réfugiés ukrainiens et prolonger leur titre de séjour, ce n’est pas le cas partout dans le monde. «Les Ukrainiens ont actuellement besoin de l’aide de la République Dominicaine, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vêtements», a affirmé Ilona Oleksansrivna, très émue lors d’une conférence de presse à Saint-Domingue.

En plus de ne pas pouvoir rentrer en raison de la guerre, 1.200 Ukrainiens sur les 3.000 concernés auraient été expulsés des hôtels où ils séjournaient. «En ce moment, nous avons des touristes dans la rue (…) les hôtels les ont mis à la porte car, il n’avait plus les moyens de payer». La situation est d'autant plus compliqué que bien souvent les assurances de voyage ne couvrent pas les cas de guerre.

L’Ukraine souhaite s’entretenir avec le président dominicain

Face à cette situation alarmante, la consule a demandé au nom de l’Ukraine une rencontre avec le président de la République Dominicaine, Luis Abinader. « L’Ukraine veut un rendez-vous avec le président Abinader, s’il vous plaît donnez-moi un rendez-vous tout de suite», a-t-elle imploré.

Le ministre dominicain du Tourisme a réagi en promettant une réaction «responsable» et «humaine». L’association des transporteurs touristiques dominicains a promis des transferts gratuits vers l’aéroport aux touristes touchés par cette guerre.