Guerre en Ukraine : Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de «dictateur»

L'offensive russe en Ukraine a occupé une place de choix dans le premier discours de Joe Biden sur l'état de l'Union, mardi 1er mars à Washington. Décrivant un Vladimir Poutine «plus isolé que jamais du reste du monde», le président des Etats-Unis n'a pas hésité à qualifier son homologue russe de «dictateur».

Il a eu tort de «penser que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas» à cette invasion, a insisté Joe Biden. «Nous sommes prêts, nous sommes unis» et, dans la bataille contre «l'autocratie», «les démocraties sont au rendez-vous».

The United States of America stands with the Ukrainian people. pic.twitter.com/EXiMnq5RDy — President Biden (@POTUS) March 2, 2022

Pour souligner son propos, le chef d'Etat a d'ailleurs annoncé l'interdiction de l'espace aérien américain aux avions russes, comme l'ont déjà fait l'UE et le Canada. Joe Biden a ensuite invité les membres du Congrès américain à se lever, pour ovationner le «peuple ukrainien» qui «n'a peur de rien».

Au cours de la même nuit, de mardi à mercredi, les forces russes ont débarqué à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Sur Telegram, l'armée ukrainienne a signalé des «combats» dans cette zone déjà ciblée mardi par plusieurs bombardements. Selon Anton Guerachtchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, «il ne reste plus de zone à Kharkiv où un obus d'artillerie n'a pas encore frappé».

Un assaut sur Kiev redouté

Au 7e jour de l'offensive russe, un potentiel assaut imminent sur Kiev fait redouter un nombre considérable de victimes. En temps normal, cette métropole, dotée d'un riche patrimoine historique, compte près de trois millions d'habitants. Hier, des images satellites montrant un convoi militaire russe de plus de 60 km de long se dirigeant vers la capitale ukrainienne a fait craindre le pire.

Mais, depuis, un responsable du ministère américain de la Défense a indiqué que «le mouvement de l'armée russe [...] vers Kiev» semblait «au point mort à ce stade». Notamment à cause de problèmes «logistiques», d'approvisionnement en nourriture et carburant, mais aussi en raison de la résistance ukrainienne.

Les forces russes poursuivent en revanche leur progression dans le sud de l'Ukraine, sur les rives de la mer d'Azov. Dans la nuit, le ministère ukrainien de la Défense a par ailleurs partagé sa crainte d'une attaque du Belarus, allié de la Russie. Les autorités ukrainiennes disent avoir constaté une «activité importante» des avions dans la zone frontalière, et des convois de véhicules transportant des vivres et des munitions y ont été observés.

Vladimir Poutine parait déterminé à poursuivre son offensive, en dépit de la pression internationale de plus en plus forte. L'Assemblée générale de l'ONU est notamment appelée à voter ce mercredi sur un projet de résolution destiné à condamner la Russie et lui demander un retrait «immédiat» de ses troupes. En parallèle, la Cour internationale de justice (CIJ), qui est la plus haute instance judiciaire des Nations unies, a été saisie par le gouvernement ukrainien accusant Moscou de planifier un génocide. L'instance a annoncé des audiences à ce sujet, les 7 et 8 mars prochains.