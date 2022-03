Un camion chute dans une rivière depuis un pont, le chauffeur miraculeusement indemne (Vidéo)

Circulant sur une autoroute de la côte Est des Etats-Unis, un semi-remorque a fait une chute spectaculaire dans une rivière glacée, près de Boston. Le conducteur s'en est sorti sain et sauf par miracle.

Filmée le 26 février dernier par une caméra de la police de l'Etat du Massachusetts aux Etats-Unis, la vidéo surprenante de cet accident de la route a été partagée le lendemain sur les réseaux.

Cet impressionnant crash routier s'est produit vers midi, près de la ville de Weston, dans l'Etat du Massachusetts. Le chauffeur du poids lourd qui roulait sur l'autoroute 95 a perdu subitement le contrôle de son véhicule, ce qui a provoqué sa sortie de route et sa chute d'un pont. Le camion a alors effectué un plongeon de 15 m dans les eaux glacées de la rivière Charles. La police a indiqué au journal The Boston Herald que le semi-remorque transportait du courrier.

Par chance, les pompiers de Weston qui étaient déjà en intervention dans les environs, ont pu arriver sur les lieux seulement cinq minutes après le drame soit survenu. Ils ont pris en charge le chauffeur accidenté. Celui-ci, qui, selon la police, ne savait pas nager, était resté debout sur le camion en attendant les secours. Il n'a pas été blessé mais a été tout de même dirigé vers un hôpital de Boston.

Assistés d'une équipe de plongeurs de la police, les pompiers ont mis neuf heures pour extraire le camion et sa remorque qui gisaient dans le lit de la rivière et enlever tous les débris.

More photos of yesterday’s TT incident these photos show where the driver was standing on our arrival of our remarkably he was able to get out of the cab on his own before it sunk the second photo is of our crews removing him to shore through the water great work by all involved! pic.twitter.com/sX5A7C651G

— Weston Fire (@WESTON_FIRE) February 27, 2022