Un chef de guerre tchétchène, connu pour avoir mené des purges contre les homosexuels, a été tué en Ukraine

Les forces spéciales ukrainiennes ont confirmé avoir tué le général tchétchène Magomed Tushayev, qui était notamment connu pour avoir mené une purge contre les homosexuels.

«Magomed Tushayev, chef du 141e régiment motorisé de la Garde nationale tchétchène, a été abattu !», pouvait-on lire sur le compte twitter officiel des forces ukrainiennes.

Знищено Магомеда Тушаєва, керівника 141 моторизованого полку кадировської гвардії!pic.twitter.com/BHmoCGOKJU — ВОЇНИ УКРАЇНИ(@ArmedForcesUkr) February 26, 2022

«Bien que je ne me réjouisse jamais du meurtre de qui que ce soit, sa mort signifie un meurtrier de masse de moins en liberté. Ceux qui vivent par l’épée ne devraient pas être surpris s’ils meurent par l’épée. Cela signifie qu’il ne pourra plus enlever, torturer et tuer des LGBT, ce qui est une bonne chose», s'est réjoui Peter Tatchell, un militant LGBTQ+ et militant des droits de l’homme au Jerusalem Post.

Des LGBTQ+ détenus dans des camps par Tushayev

Et pour cause. Magomed Tushayev était l’un des trois principaux conseillers et commandants militaires de Ramzan Kadyrov. Il est notamment accusé d’avoir détenu des dizaines d’hommes soupçonnés d’être homosexuels, dans des camps où il leur faisait subir les pires humiliations en les privant de nourritures et en les torturant.

En 2017, le journal indépendant russe Novaia Gazeta avait révélé au monde l'existance de ces purges visant les homosexuels. Outre les enlèvements et les tortures, le quotidien faisait également état d'exécutions de masse.

Dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, pas moins de 10.000 soldats tchétchènes ont été mobilisés pour combattre au côté des soldats de Vladimir Poutine.