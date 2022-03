Des parents d’enfants transgenres font l’objet d’enquête au Texas

Suite à une directive controversée du gouverneur du Texas, Greg Abott, sur les soins à apporter aux mineurs transgenres, des parents font l’objet d’enquêtes dans cet Etat américain.

Le sujet suscite une vive polémique aux États-Unis, principalement dans les Etats conservateurs comme le Texas. Effectivement, dans ce dernier, un texte y assimile des procédures de changement de sexe à des mauvais traitements. Ce texte réprime ces changements en citant les opérations chirurgicales ou encore les traitements hormonaux permettant de ralentir les évolutions du corps à l'adolescence.

Et pour la première fois, certains parents sont soumis à des enquêtes. La mère d’une adolescente transgenre a ainsi d'abord été suspendue par son employeur (les services texans d’aide à la famille). Elle a ensuite reçu la visite d’un inspecteur qui avait pour but de déterminer si sa fille de 16 ans «n’était pas en train de faire sa transition du sexe masculin vers le sexe féminin», en référence au document judiciaire.

Une famille de mineure transgenre saisit la justice

L’entourage de l’adolescente de 16 ans a immédiatement réagi en saisissant la justice pour tenter de mettre un terme à l’enquête, et notamment tenter d'invalider la directive du gouverneur texan, mise en œuvre le 22 février. La famille est assistée par l’organisation de défense des droits humains ACLU et une psychologue spécialisée qui a participé à la plainte déposée. Quant à l’adolescente transgenre, elle a été décrite comme «traumatisée» et «apeurée» de devoir arrêter les traitements médicaux qui ont «contribué à son épanouissement», selon les termes de la plainte déposée.