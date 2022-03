DIRECT - Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni sanctionne les oligarques russes Alisher Usmanov et Igor Chouvalov

Une semaine après le début de l'invasion russe, les forces de Vladimir Poutine ont pris Kherson, grande ville du sud de l'Ukraine. Une deuxième session de pourparlers doit commencer ce jeudi matin.

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi sanctionner le milliardaire russe né en Ouzbékistan Alisher Usmanov, déjà mis à l'écart par le club de football d'Everton, et l'ancien vice-Premier ministre russe Igor Chouvalov, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

«Sanctionner Usmanov et Chouvalov envoie le message clair que nous frapperons les oligarques et les individus étroitement associés au régime de Poutine et à sa guerre barbare. Nous ne nous arrêterons pas là. Notre objectif est de paralyser l'économie russe et d'affamer la machine de guerre de Poutine», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans un communiqué.

L'Ukraine et la Russie ont convenu jeudi, à l'issue d'une deuxième session de pourparlers, d'organiser des réunions «couloirs humanitaires» pour l'évacuation des civils des zones de combats, a annoncé un conseiller de la présidence ukrainienne.

«La deuxième session de négociations est terminée. Malheureusement, il n'y a pas encore les résultats escomptés pour l'Ukraine. Il n'y a qu'une solution pour organiser des couloirs humanitaires», a écrit sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, un membre de la délégation ukrainienne.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022