Guerre en Ukraine : La vidéo de l'arrestation d'une manifestante russe de 76 ans devient virale

Une septuagénaire russe a été arrêtée alors qu'elle manifestait contre la guerre en Ukraine, à Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie).

Sur la vidéo de l'arrestation, qui comptabilise à l'heure actuelle plus de 5 millions de vues sur Twitter, on peut voir les policiers se diriger vers elle et l'emmener avec eux.

В Петербурге арестовали известную блокадницу Елену Осипову. pic.twitter.com/hZBvbH5AWJ — ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) March 2, 2022

La manifestante, Yelena Osipova, est âgée de 76 ans. Elle est une survivante du siège de Leningrad tenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de celui-ci, les nazis avaient assiégé Saint-Pétersbourg, appelée à l'époque Leningrad, pendant deux ans et demi. Le siège s'était achevé sur une victoire soviétique, au prix de nombreuses pertes humaines.

La Russie a envahi l'Ukraine depuis le 24 février. Alors que Kiev est régulièrement bombardée, plus de 660.000 Ukrainiens ont déjà fui le pays, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). En Russie, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Moscou, Saint-Pétersbourg et autres villes pour dénoncer la guerre menée par Vladimir Poutine.