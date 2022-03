Guerre en Ukraine : la Une du Time rédigé pour la première fois en ukrainien

Le magazine Time a dévoilé, jeudi 3 mars, sa nouvelle couverture aux couleurs de l'Ukraine, en soutien aux evenements tragiques qui se tiennent actuellement dans le pays.

Non, ce n'est pas un montage cette fois-ci. Pour la première fois de son histoire, le Time, créé en 1923, et célèbre pour ses couvertures efficaces et ses «personnalités de l’année», a écrit en ukrainien la Une de son magazine. «La vie l'emportera sur la mort et la lumière l'emportera sur les ténèbres», pouvait-on lire, hier, en couverture de l'hebdomadaire américain.

Une phrase qui aurait pu être sortie tout droit d'un film mais qui a bel et bien été prononcée par le président Zelensky lui-même, lors d'un discours face au Parlement européen le 1er mars dernier.

TIME's new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ — TIME (@TIME) March 3, 2022

Le «Time» souvent détourné

Une semaine plus tôt, une «fausse couverture» de l'hebdomadaire américain, montrant le visage de Vladimir Poutine recouvert de la moustache d'Adolf Hitler avait été très largement relayé et avait créé un déferlement sur les réseaux sociaux.

C'est «Patrick Mulder», un Gallois, qui est à l’origine de ce montage. Il avait partagé au cours du week-end sa propre version de la couverture, estimant «que le choix officiel manquait d’inspiration», sans penser que cela allait prendre une telle ampleur. Il a d'ailleurs précisé qu'il n'a «jamais voulu que les gens pensent que c’était réel».

Plus les jours passent, et plus Kiev continue de se faire asphyxier par les troupes russes, malgré les aides apportées par l'Occident. Hier, l'armée russe a encore franchi un cap, en capturant Kherson, ville de près de 300.000 habitants au sud de l'Ukraine.