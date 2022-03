DIRECT - Guerre en Ukraine : la situation est «catastrophique» à Marioupol, selon Médecins sans frontières

Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe, Kherson est tombée et Kiev craint le pire. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

22h37

La Russie est en train de «réaliser le coût réel de la guerre» face à la résistance ukrainienne et les négociations entre les délégations des deux pays commencent à être «constructives», a affirmé samedi un négociateur ukrainien.

Interrogé à Lviv (Ukraine) par le quotidien canadien The Globe and Mail, Mykhailo Podolyak, présenté comme un proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a dit commencer à percevoir un infléchissement dans l'attitude russe face à la résistance ukrainienne et aux sanctions internationales.

«Au tout début de la guerre (les Russes) insistaient sur une domination totale. Ils ne s'attendaient pas à une aussi forte résistance de l'Ukraine», a déclaré M. Podolyak. «Ils commencent seulement à réaliser le coût réel de la guerre. Et nous commençons maintenant à avoir des négociations constructives» a ajouté le responsable, qui a participé aux deux premières sessions de négociations entre la Russie et l'Ukraine à la frontière du Bélarus.

22h16

Il est «impératif» d'évacuer rapidement la population de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée par l'armée russe et ses alliés, en raison de la situation humanitaire «catastrophique», a plaidé samedi un responsable de l'ONG Médecins sans frontières (MSF) en Ukraine.

«A Marioupol, la situation est catastrophique et empire de jour en jour», a déclaré à l'AFP Laurent Ligozat, coordinateur d'urgence de l'ONG en Ukraine. «Aujourd'hui il n'y a plus d'eau ; les gens ont énormément de problèmes pour accéder à de l'eau potable et cela devient un enjeu un peu essentiel. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage. La nourriture vient à manquer, les magasins sont vides», a-t-il dit depuis la ville de Lviv, dans l'ouest du pays.

22h01

A New York, quelques milliers de personnes se sont retrouvées à Times Square avec des tournesols, emblèmes de l'Ukraine, et des pancartes appelant à «arrêter le terrorisme russe». A la tribune, plusieurs voix ont réclamé, comme le président Volodymyr Zelensky, la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, ce que l'Otan refuse par peur de déclencher un conflit direct avec la Russie.

20h19

Au milieu des drapeaux jaune et bleu, 41.600 manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, ont défilé samedi en France pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dire «non à la guerre en Europe». 119 manifestations ont eu lieu dans tout le pays. A Paris, 16.000 personnes se sont rassemblées, selon la préfecture de Police, entre la place de la République et celle de la Bastille.

19h26

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett est en route samedi pour Berlin pour des discussions sur le conflit en Ukraine avec le chancelier Olaf Scholz après un entretien avec le président Vladimir Poutine à Moscou, a indiqué son porte-parole. «Le Premier ministre Naftali Bennett est actuellement en route de Moscou à Berlin, où il va rencontrer le chancelier Olaf Scholz», ont indiqué ses services dans un communiqué.

19h11

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a indiqué à son homologue américain, rencontré en tête-à-tête, que son pays avait besoin d'avions de chasse et de systèmes de défense aérienne, qualifiant de «signe de faiblesse» le refus de l'Otan de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.

«Ce n'est un secret pour personne que notre demande la plus forte concerne les avions de chasse, les avions d'assaut et les systèmes de défense aérienne», a déclaré Dmytro Kouleba au secrétaire d'État américain Antony Blinken, lors d'entretiens à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.

19h04

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré ce samedi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, en signe de solidarité. «J'espère que le peuple ukrainien pourra y voir une manifestation claire du fait que nous avons des amis qui se tiennent littéralement à nos côtés», a déclaré M. Kouleba après leur rencontre au poste frontière de Korczowa-Krakovets, sous haute sécurité.

19h01

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a plaidé, dans le quotidien El Mundo, pour que la Chine joue un rôle de médiateur dans le cadre d'un éventuel réglement du conflit en Ukraine, en estimant qu'«il n'y a pas d'alternative».

18h58

Le groupe radiophonique public Radio France a annoncé suspendre la correspondance de ses journalistes en Russie, après le vote d'une loi russe prévoyant de la prison ferme pour la publication de «fausses informations» sur la guerre en Ukraine, selon les critères des autorités russes.

Le groupe, qui compte sept chaînes nationales dont France Inter et Franceinfo, a sollicité une expertise juridique afin de déterminer si la loi russe s'applique aux journalistes étrangers. Elle a également sollicité l'avis de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), grande alliance de médias de service public. Dans l'attente de ces conclusions, la correspondance de ses journalistes en Russie est suspendue.

18h43

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a critiqué samedi la «réponse totalement inadaptée» et le «manque d'humanité» du Royaume-Uni à l'égard des réfugiés ukrainiens refoulés à Calais, dans une lettre adressée à son homologue britannique Priti Patel.

Cherchant à rejoindre leurs familles outre-Manche, quelque 150 Ukrainiens fuyant leur pays envahi par la Russie ont été invités ces derniers jours par des représentants britanniques «à faire demi-tour» et à «se rendre à Paris ou Bruxelles» pour obtenir leurs visas dans les consulats, affirme le ministre dans ce courrier consulté par l'AFP.

18h38

Un troisième round de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se déroulera lundi, a annoncé un membre de la délégation ukrainienne, David Arakhamia. «Le troisième round de négociations se tiendra lundi», a-t-il écrit sur sa page Facebook au dixième jour de l'invasion russe en Ukraine.

18h19

Des élus du Congrès américain ont promis de débloquer dix milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine lors d'un échange virtuel avec le président Volodymyr Zelensky qui a, de son côté, renouvelé sa demande d'avions de fabrication soviétique.

«Nous débloquerons rapidement ces 10 milliards pour aider le peuple ukrainien sur les plans économique, humanitaire et sécuritaire», lui a dit le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer, selon une source informée de la teneur des discussions qui ont eu lieu par Zoom.

18h16

L'équipementier sportif allemand Puma a annoncé la fermeture provisoire de tous ses magasins en Russie, après d'autres enseignes vestimentaires comme l'espagnol Inditex, propriétaire de Zara. Le groupe de Herzogenaurach, en Bavière, «a décidé de suspendre temporairement l'exploitation de tous ses magasins en Russie», selon un communiqué.

La marque au couguar compte aujourd'hui «plus de 100 points de vente» en Russie, selon une porte-parole. Son chiffre d'affaires y représente «moins de 4% du total» consolidé qui s'est élevé à 6,8 milliards d'euros en 2021. Le millier de salariés employés en Russie continueront eux à recevoir «l'intégralité de leurs salaires», a ajouté cette source.

18h12

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré samedi à Moscou le président russe Vladimir Poutine pour discuter de la guerre en Ukraine. M. Bennett «vient de terminer une rencontre au Kremlin avec le président russe», a indiqué son porte-parole.

La visite de M. Bennett est la première d'un dirigeant étranger après l'invasion du 24 février. Le Premier ministre pakistanais Imran Khan était en Russie le lendemain de l'invasion mais sa visite était prévue de longue date.

17h48

Une escalade du conflit en Ukraine aurait des conséquences économiques «dévastatrices» au niveau mondial, a prévenu le Fonds monétaire international (FMI) samedi. Outre le conflit lui-même, les sanctions imposées à la Russie «auront aussi un impact substantiel sur l'économie mondiale et les marchés financiers, avec des effets collatéraux pour d'autres pays», a également averti le FMI.

17h46

L'armée russe a repris «l'offensive» après le report de l'évacuation de civils de deux villes assiégées dans le sud-est de l'Ukraine, dont Marioupol, a déclaré samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. «En raison de la réticence de la partie ukrainienne à influencer les nationalistes ou à prolonger le 'cessez-leu-feu', les opérations offensives ont repris depuis 18H00, heure de Moscou», soit 15H00 GMT, a-t-il déclaré dans un message vidéo.

17h38

L'agence de presse espagnole Efe a annoncé «suspendre» son activité en Russie après le vote d'une nouvelle loi qui prévoit de la prison ferme pour la publication de «fausses informations» sur la guerre en Ukraine selon les critères des autorités russes.

«L'agence Efe a décidé de suspendre temporairement son activité d'information en Russie et ce à partir d'aujourd'hui, après l'approbation d'une nouvelle loi qui prévoit jusqu'à quinze ans de prison pour sanctionner la publication de ce que les autorités (russes) pourraient considérer comme 'de fausses informations' en lien avec la guerre en Ukraine», a annoncé la première agence de presse hispanophone au monde dans un texte publié sur son site.

17h24

Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a écarté samedi en Lettonie l'idée d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, car cela signifierait «combattre activement» les forces russes. «Si une zone d'exclusion aérienne était déclarée, quelqu'un devrait la faire respecter», a déclaré le plus haut gradé américain au cours d'une visite de quelques heures dans cet Etat balte frontalier de la Russie.

«Il faudrait alors qu'on y aille et qu'on combatte activement les forces aériennes russes», a-t-il précisé à des médias locaux. «Ce n'est pas une chose que le secrétaire général de l'Otan (Jens) Stoltenberg ni aucun haut responsable politique des Etats membres a dit vouloir faire». «Donc aujourd'hui, je ne suis au courant d'aucun projet d'instaurer une zone d'exclusion aérienne», a ajouté le général Milley, premier haut responsable américain à s'exprimer publiquement sur ce sujet.

16h52

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu samedi à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne alors que la crise des réfugiés fuyant la guerre prend une véritable ampleur. M. Blinken s'est entretenu avec des responsables polonais à propos de l'aggravation de la crise humanitaire provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, pendant que les réfugiés ukrainiens déferlaient par centaines par le poste-frontière de Korczowa-Krakovets.

16h46

Des milliers de personnes ont participé ce samedi à un vaste «cortège de la paix» organisé dans le centre de Rome par plusieurs syndicats et de nombreuses ONG pour protester contre l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes et dire «non» à Poutine et aussi à l'Otan.

16h38

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Zürich, la ville la plus peuplée de Suisse, pour demander le retrait des troupes russes en Ukraine, a rapporté l'agence de presse suisse ATS. Comme la semaine dernière, d'autres manifestations sont prévues dans plusieurs autres villes suisses, notamment dans la capitale fédérale Berne.

15h57

Plusieurs centaines de personnes, arborant des drapeaux ukrainiens, ont manifesté samedi à Londres pour demander la fin de l'invasion de l'Ukraine et prier pour la paix. La foule s'est rassemblée à Trafalgar Square, dans le centre de la capitale britannique, brandissant des pancartes avec des inscriptions comme «Poutine tue» et «Embargo total contre la Russie» et criant «Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre !».

15h16

Le président russe Vladimir Poutine a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une revendication de Kiev que l'Otan a rejetée.

"Nous entendons qu'il serait nécessaire de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien. Mais il est impossible de faire cela depuis le territoire ukrainien, c'est seulement possible de le faire depuis le territoire de pays voisins", a déclaré M. Poutine.

15h13

La chaîne de télévision publique italienne RAI a annoncé samedi suspendre immédiatement sa couverture depuis la Russie en raison de la récente loi russe menaçant de lourdes sanctions pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée".

"Suite à l’approbation de la loi qui prévoit de fortes peines de détention pour la publication d'informations considérées fausses par les autorités, la RAI suspend à partir d'aujourd'hui les services journalistiques de ses propres envoyés et correspondants dans la Fédération de Russie", indique un communiqué.

14h12

L'évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine encerclé par les forces russes et leurs alliés, a été reportée à cause de multiples violations russes du cessez-le-feu, a accusé samedi la mairie.

L'évacuation des civils, qui devait commencer en fin de matinée, "est reportée pour des raisons de sécurité", car les forces russes "continuent de bombarder Marioupol et ses environs", a déclaré la municipalité sur Telegram.

13h53

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de Zara, leader mondial de l'habillement, a annoncé samedi "suspendre temporairement son activité dans les 502 magasins" en Russie ainsi que sur les sites d'achat du groupe en ligne dans le pays.

"Etant donné les circonstances actuelles, Inditex ne peut garantir la continuité des opérations et des conditions commerciales dans la Fédération de Russie", a annoncé le groupe dans un communiqué, précisant que la Russie représentait environ 8,5% de son résultat d'exploitation. "La priorité d'Inditex reste son personnel de plus de 9.000 personnes, pour lesquelles (le groupe) va développer dès à présent un plan spécial de soutien", ajoute le communiqué.

Parmi ces 502 magasins, 86 sont des magasins Zara, indique le texte.

12h02

Une équipe de télévision britannique a été attaquée en début de semaine aux alentours de Kiev et un des journalistes a été blessé par balle, a annoncé leur employeur, la chaîne de télévision Sky News.

Leur voiture s'est trouvée prise sous les balles alors qu'elle se dirigeait vers la capitale ukrainienne lundi, a précisé la chaîne, qui n'a rendue publique la nouvelle que vendredi soir, une fois son équipe rapatriée au Royaume-Uni, et a diffusé les images. Le journaliste, Stuart Ramsay, a reçu une balle dans le bas du dos. Un cameraman, en s'enfuyant de la voiture, a également été touché de deux balles mais son gilet pare-balles l'a protégé.

Les cinq membres de l'équipe, y compris le blessé, ont réussi à fuir, tout en criant qu'ils étaient journalistes, vers une usine proche dont des hommes leur ont ouvert une porte et fait signe d'entrer.

10h53

L'association Reporters sans frontières (RSF) a annoncé samedi saisir la Cour pénale internationale (CPI) après la frappe mardi d'un missile russe contre la tour de télévision de Kiev, dénonçant "un crime de guerre".

"Le 4 mars, RSF a déposé plainte auprès du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) pour les crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine. Depuis le début de l’agression de l’Ukraine le 24 février, l’armée russe a bombardé délibérément plusieurs antennes de télévision à travers le pays", écrit l'organisation dans un communiqué.

Mardi, au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un missile russe a "touché" des équipements de cette tour, qui est située non loin de Babi Yar, un ravin où les nazis ont tué par balles plus de 30.000 juifs en deux jours en 1941. Cet endroit est aujourd'hui un lieu de mémoire important.

10h31

L'écurie américaine de Formule 1 Haas a décidé de mettre fin "avec effet immédiat" au partenariat avec son sponsor titre russe Uralkali et au contrat de pilote de Nikita Mazepin, lui aussi russe, en raison du conflit en Ukraine, a-t-elle annoncé samedi.

"Comme le reste de la communauté de la Formule 1, l'équipe est choquée et attristée par l'invasion de l'Ukraine et souhaite une fin rapide et pacifique au conflit", écrit l'équipe dans un communiqué.

L'identité du remplaçant de Mazepin n'a pas été communiquée dans l'immédiat mais elle devrait l'être avant les deuxièmes et derniers essais d'avant saison à Bahreïn du 10 au 12 mars.

08h50

La mairie de la ville ukrainienne de Marioupol a annoncé samedi le début, en fin de matinée, de l'évacuation des civils de ce port stratégique de la mer d'Azov encerclé par les forces russes et prorusses.

"L'évacuation de la population civile commencera à 11H00 (09H00 GMT)", a indiqué la mairie, évoquant un accord de cessez-le-feu temporaire avec la Russie qui sera en vigueur samedi de 10H00 à 16H00 locales (08H00-14H00 GMT).

"Au total, il faudra plusieurs étapes d'évacuation, étalées sur plusieurs jours pour que chaque personne voulant partir puisse le faire", a ajouté la même source sur son compte Telegram. Le couloir d'évacuation des civils mène à la ville ukrainienne de Zaporojie, 220 kilomètres au nord-ouest.

07h40

La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol sous blocus, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou.

A partir de 07H00 GMT, "la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha", a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes.

07h01

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est "sous blocus" et subit des "attaques impitoyables" par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville, au dixième jour de l'invasion et alors que Russes et Ukrainiens se préparent à un troisième round de négociations durant le weekend.

"Depuis cinq jours, notre ville natale, notre famille d'un demi-million d'habitants, subit des attaques impitoyables", a écrit sur Telegram le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, en appelant à poursuivre la résistance.