DIRECT - Guerre en Ukraine : une zone d'exclusion aérienne ferait des pays l'imposant des cobelligérants pour Vladimir Poutine

Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe, Kherson est tombée et Kiev craint le pire. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

15h57

Plusieurs centaines de personnes, arborant des drapeaux ukrainiens, ont manifesté samedi à Londres pour demander la fin de l'invasion de l'Ukraine et prier pour la paix. La foule s'est rassemblée à Trafalgar Square, dans le centre de la capitale britannique, brandissant des pancartes avec des inscriptions comme «Poutine tue» et «Embargo total contre la Russie» et criant «Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre !».

15h16

Le président russe Vladimir Poutine a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une revendication de Kiev que l'Otan a rejetée.

"Nous entendons qu'il serait nécessaire de mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien. Mais il est impossible de faire cela depuis le territoire ukrainien, c'est seulement possible de le faire depuis le territoire de pays voisins", a déclaré M. Poutine.

15h13

La chaîne de télévision publique italienne RAI a annoncé samedi suspendre immédiatement sa couverture depuis la Russie en raison de la récente loi russe menaçant de lourdes sanctions pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée".

"Suite à l’approbation de la loi qui prévoit de fortes peines de détention pour la publication d'informations considérées fausses par les autorités, la RAI suspend à partir d'aujourd'hui les services journalistiques de ses propres envoyés et correspondants dans la Fédération de Russie", indique un communiqué.

14h12

L'évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine encerclé par les forces russes et leurs alliés, a été reportée à cause de multiples violations russes du cessez-le-feu, a accusé samedi la mairie.

L'évacuation des civils, qui devait commencer en fin de matinée, "est reportée pour des raisons de sécurité", car les forces russes "continuent de bombarder Marioupol et ses environs", a déclaré la municipalité sur Telegram.

13h53

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de Zara, leader mondial de l'habillement, a annoncé samedi "suspendre temporairement son activité dans les 502 magasins" en Russie ainsi que sur les sites d'achat du groupe en ligne dans le pays.

"Etant donné les circonstances actuelles, Inditex ne peut garantir la continuité des opérations et des conditions commerciales dans la Fédération de Russie", a annoncé le groupe dans un communiqué, précisant que la Russie représentait environ 8,5% de son résultat d'exploitation. "La priorité d'Inditex reste son personnel de plus de 9.000 personnes, pour lesquelles (le groupe) va développer dès à présent un plan spécial de soutien", ajoute le communiqué.

Parmi ces 502 magasins, 86 sont des magasins Zara, indique le texte.

12h02

Une équipe de télévision britannique a été attaquée en début de semaine aux alentours de Kiev et un des journalistes a été blessé par balle, a annoncé leur employeur, la chaîne de télévision Sky News.

Leur voiture s'est trouvée prise sous les balles alors qu'elle se dirigeait vers la capitale ukrainienne lundi, a précisé la chaîne, qui n'a rendue publique la nouvelle que vendredi soir, une fois son équipe rapatriée au Royaume-Uni, et a diffusé les images. Le journaliste, Stuart Ramsay, a reçu une balle dans le bas du dos. Un cameraman, en s'enfuyant de la voiture, a également été touché de deux balles mais son gilet pare-balles l'a protégé.

Les cinq membres de l'équipe, y compris le blessé, ont réussi à fuir, tout en criant qu'ils étaient journalistes, vers une usine proche dont des hommes leur ont ouvert une porte et fait signe d'entrer.

10h53

L'association Reporters sans frontières (RSF) a annoncé samedi saisir la Cour pénale internationale (CPI) après la frappe mardi d'un missile russe contre la tour de télévision de Kiev, dénonçant "un crime de guerre".

"Le 4 mars, RSF a déposé plainte auprès du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) pour les crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine. Depuis le début de l’agression de l’Ukraine le 24 février, l’armée russe a bombardé délibérément plusieurs antennes de télévision à travers le pays", écrit l'organisation dans un communiqué.

Mardi, au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un missile russe a "touché" des équipements de cette tour, qui est située non loin de Babi Yar, un ravin où les nazis ont tué par balles plus de 30.000 juifs en deux jours en 1941. Cet endroit est aujourd'hui un lieu de mémoire important.

10h31

L'écurie américaine de Formule 1 Haas a décidé de mettre fin "avec effet immédiat" au partenariat avec son sponsor titre russe Uralkali et au contrat de pilote de Nikita Mazepin, lui aussi russe, en raison du conflit en Ukraine, a-t-elle annoncé samedi.

"Comme le reste de la communauté de la Formule 1, l'équipe est choquée et attristée par l'invasion de l'Ukraine et souhaite une fin rapide et pacifique au conflit", écrit l'équipe dans un communiqué.

L'identité du remplaçant de Mazepin n'a pas été communiquée dans l'immédiat mais elle devrait l'être avant les deuxièmes et derniers essais d'avant saison à Bahreïn du 10 au 12 mars.

08h50

La mairie de la ville ukrainienne de Marioupol a annoncé samedi le début, en fin de matinée, de l'évacuation des civils de ce port stratégique de la mer d'Azov encerclé par les forces russes et prorusses.

"L'évacuation de la population civile commencera à 11H00 (09H00 GMT)", a indiqué la mairie, évoquant un accord de cessez-le-feu temporaire avec la Russie qui sera en vigueur samedi de 10H00 à 16H00 locales (08H00-14H00 GMT).

"Au total, il faudra plusieurs étapes d'évacuation, étalées sur plusieurs jours pour que chaque personne voulant partir puisse le faire", a ajouté la même source sur son compte Telegram. Le couloir d'évacuation des civils mène à la ville ukrainienne de Zaporojie, 220 kilomètres au nord-ouest.

07h40

La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol sous blocus, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou.

A partir de 07H00 GMT, "la partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha", a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes.

07h01

Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est "sous blocus" et subit des "attaques impitoyables" par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville, au dixième jour de l'invasion et alors que Russes et Ukrainiens se préparent à un troisième round de négociations durant le weekend.

"Depuis cinq jours, notre ville natale, notre famille d'un demi-million d'habitants, subit des attaques impitoyables", a écrit sur Telegram le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, en appelant à poursuivre la résistance.