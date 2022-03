Guerre en Ukraine : la marine a sabordé son unique frégate pour éviter qu'elle tombe entre les mains des Russes

Alors que l’armée russe continue son avancée dans le sud-ouest de l’Ukraine, l'état-major ukrainien a préféré prendre la difficile décision de saboter elle-même son plus important bâtiment de guerre, afin d’éviter qu’il se retrouve sous le contrôle de leurs opposants.

Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien l’a ainsi annoncé lui-même à travers son compte Facebook, comme l’a relayé le média The New Voice of Ukraine.

«Le commandant de la marine ukrainienne a exécuté l’ordre d’inonder le navire afin que la frégate Hetman Sahaidachny, qui était en réparation, ne tombe pas entre les mains de l’ennemi», a ainsi écrit l’homme d’état ukrainien.

Ukrainian Navy Krivak III-class frigate Hetman Sahaydachniy (F130) after being scuttled in Nikolaev, Ukraine - March 3, 2022 #hetmansahaydachniy #F130





* photo posted by @GrangerE04117 pic.twitter.com/dRbl3Ich4I — WarshipCam (@WarshipCam) March 3, 2022

En effet, comme le rappel le site Kyiv Independent, le vaisseau amiral se trouvait en plein travaux de réparation dans la ville de Mykolaïv, lorsque l’invasion russe a commencé le 24 février dernier. Et d’après The Independent, le député local, Oleksiy Goncharenko a fait savoir que «le sabordage a eu lieu le premier jour de l’invasion russe, mais le sort du navire n’a pas été immédiatement rendu public par les autorités».

l’Hetman Sahaidachny «faisait la fierté des ukrainiens»

Selon The Times, le navire âgé de 30 ans était équipé d’un canon de 100mm, de tubes lance-torpilles, d’un lance-grenades anti-sous-marin et d’un hélicoptère. Et bien que la marine ukrainienne est beaucoup plus petite que celle de son homologue russe, l’Hetman Sahaidachny «faisait la fierté des ukrainiens».

Même «s'il est difficile d’imaginer une décision plus difficile pour un guerrier courageux et son équipe», le ministre de la Défense ukrainien a d’ores et déjà avancé, «qu’ils construiront une nouvelle flotte, un modèle moderne et puissant».