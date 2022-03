L’étudiant qui traquait Elon Musk s’attaque maintenant aux oligarques russes

Jack Sweeney, l’étudiant de 19 ans qui avait développé un programme capable de suivre à la trace le jet privé d’Elon Musk, a désormais changé de cible. Il a maintenant décidé de traquer les avions des milliardaires russes.

Une situation dont les oligarques russes se serait bien passée, d’autant plus qu’ils subissent actuellement une pression internationale à la suite de l’invasion de l’Ukraine par leur pays. Mais le jeune passionné d’aviation qui était déjà devenu célèbre sur Internet en février dernier, grâce au compte Twitter «Elon’s Jet» qu’il avait créé et qui retraçait les déplacements d’Elon Musk, a cette fois-ci lancé deux nouveaux comptes toujours sur le même réseau social.

Nommés respectivement «Russian Oligarch Jets»et «Putin Jet», les comptes fonctionnent de la même façon que celui «d’Elon Musk». C’est-à-dire qu’ils sont alimentés par ce qu’on appelle un «bot» qui analyse les données relatives aux décollages et atterrissages des appareils, telles que «la longitude, la latitude et l’altitude des appareils, tout en calculant leur localisation à l’aide d’un algorithme créé en 2020 par Jack Sweeney», comme le détaille le journal The Wall Street.

Lukoil/Vagit Alekperov's Jet VP-CLO Took off near Moscow, Moscow Oblast, RU. pic.twitter.com/ILWotic26Z — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 5, 2022

Selon Bloomberg, le jeune homme a expliqué avoir «ouvert les comptes après avoir reçu de nombreuses demandes pour suivre les avions des oligarques russes». Il s’est alors aidé d’une liste d’avions suivis par un blog appelé Radar Spots, afin de créer rapidement les comptes sur Twitter.

«Leurs avions sont énormes par rapport aux autres jets»

Jack Sweeney a ensuite déclaré que «les avions de ces oligarques sont absolument fous», puisque les personnes les plus riches de Russie voyageaient sur des avions de taille commerciale comme un Airbus A319 et un Boeing 737. «Leurs avions sont énormes par rapport aux autres jets», a fait remarquer le jeune développeur.

So yeah @PutinJet is live now :), don't expect this to be too accurate though there are a dozen VIP Russian planes, and ADS-B coverage isn't great in Russia. — Jack Sweeney (@JxckSweeney) February 26, 2022

Et parmi les divers avions et hélicoptères que le compte «Russian Oligarch Jets» suit, on retrouve ceux du propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, ainsi que le milliardaire qui a fait fortune dans l’acier, Alexander Abramov, ou encore la personne la plus riche de la Russie qui n’est autre que Vladimir Potanin.

Selon Colby Howard , le président de Paragon Intel, la société qui fournit des renseignements sur l’aviation d’affaires, ce qui rend les comptes de Jack Sweeney si uniques, «c’est leur facilité d’accès et la fenêtre attrayante qu’il offre sur la vie des milliardaires d’aujourd’hui».

Il y voit une forme de version «people magazine du renseignement sur l’aviation d’affaires», car comme il l’indique, «les gens sont plus que jamais obsédés par la richesse. C’est presque une forme de paparazzi, c’est pourquoi c’est si populaire». Et en effet, les deux comptes Twitter gérés par Jack Sweeney, cumulent à eux deux plus de 400.000 abonnés.