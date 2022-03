L'un des responsables talibans les plus secrets montre son visage

C’est une première. Lors d’un déplacement dans une école de police pour une cérémonie de promotion, Sirajuddin Haqqani, à la tête du ministère de l’Intérieur du gouvernement islamiste en Afghanistan, a dévoilé son visage.

La seule photo connue de ce taliban figurait sur un avis de recherche du FBI. Habituellement, Sirajuddin Haqqani est photographié et filmé uniquement de dos lors de ses prises de paroles, ou alors avec le visage entièrement flouté.

«Pour votre satisfaction et pour établir votre confiance (...) j'apparais dans les médias lors d'une réunion publique avec vous», a-t-il déclaré durant cette cérémonie officielle à Kaboul. De nombreuses photographies et vidéos ont alors été prises et publiées sur les réseaux sociaux.

Une communication qui ne s’est pas faite au hasard. Comme de nombreux hauts dirigeants du régime, il portait une longue barbe fournie et un turban noir surmonté d’un châle blanc.

[WAKIL KOHSAR / AFP]

Cette apparition publique pourrait également être le symbole de la confiance accrue des talibans dans leur emprise sur le pays. De nombreux diplomates avaient fait le déplacement, dont l’ambassadeur du Pakistan, même si aucun pays n’a encore reconnu officiellement le régime des fondamentalistes islamistes.

A la tête d'un puissant réseau éponyme

Avant de prendre le pouvoir en Afghanistan en août 2021, Sirajuddin Haqqani était à la fois l’un des adjoints des talibans dirigés par Hibatullah Akhundzada, et le chef d’un puissant réseau portant son nom.

Le réseau Haqqani est d’ailleurs accusé d’avoir commis certains des attentats les plus violents, réalisés par des talibans, en Afghanistan ces vingt dernières années.

A short clip of today’s speech of the Interior Minister Sirajuddin Haqqani



(engl.subs) https://t.co/g3cBA4KGc3 pic.twitter.com/5nfxnGY5vM — nazo_anaa (@nazo_anaa) March 5, 2022

Sirajuddin Haqqani est toujours sur la liste des suspects les plus recherchés du FBI. Une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars (9,1 millions d'euros) a été mise en place pour toute information pouvant mener à son arrestation.

Sirajuddin Haqqani est notamment accusé d’une attaque meurtrière en 2008 contre l’hôtel Serena à kaboul qui a fait six morts, ainsi que d’une tentative d’assassinat contre Hamid Karzai, l’ancien président afghan. Le FBI, le qualifie de «terroriste mondiale» et l’accuse également d’entretenir des «liens étroits avec le réseau Al-Qaïda».