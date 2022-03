DIRECT - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine affirme qu'il atteindra ses objectifs «soit par la négociation, soit par la guerre»

Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe, Kherson est tombée et Kiev craint le pire. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

17H31

Les Etats-Unis et l'Union européenne «discutent très activement» de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

«Nous parlons à nos partenaires et alliés européens pour envisager, de façon coordonnée, l'idée d'interdire l'importation de pétrole russe tout en s'assurant que subsiste un stock suffisant de pétrole sur les marchés mondiaux», a-t-il dit sur la chaîne CNN.

17h06

Vladimir Poutine a assuré à Emmanuel Macron qu'il n'était «pas dans son intention» d'attaquer les centrales nucléaires ukrainiennes, dont celle de Tchernobyl, a affirmé dimanche la présidence française, à l'issue d'un entretien téléphonique entre les présidents russe et français.

«Le président Poutine a dit qu'il n'était pas dans son intention de procéder à des attaques de ces centrales. Il a dit aussi qu'il était prêt à respecter les normes de l'AIEA pour la protection des centrales», a dit la présidence à la presse, après le bombardement le 4 mars de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe.

16h51

Vladimir Poutine a dit à Emmanuel Macron qu'il atteindra ses objectifs «soit par la négociation, soit par la guerre».

16H50

Le président russe a «nié que son armée prenne des civils pour cibles», lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron qui lui demandait de ne pas mettre en danger les civils, conformément au droit international, a indiqué l'Elysée dimanche.

Selon cette source, Vladimir Poutine a aussi affirmé que «la responsabilité revenait aux Ukrainiens de laisser partir la population des villes encerclées», le président français lui répondant que «l'armée qui attaque est l'armée russe» et n'avoir «pas de raison de croire que les armées ukrainiennes mettait les civils en danger».

16h38

La BBC a indiqué dimanche que sa chaîne télévisée d'information internationale, BBC World News, avait cessé d'émettre en Russie, après le tour de vis radical des autorités russes contre les médias depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

«La diffusion de BBC World News, la chaîne que vous regardez si vous êtes en dehors du Royaume-Uni en ce moment, et qui est la chaîne d'information mondiale de la BBC, vient d'être arrêtée», a annoncé la présentatrice Victoria Derbyshire. Un porte-parole du groupe audiovisuel public britannique a précisé que la chaîne n'était plus disponible en Russie depuis samedi.

16H03

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken va rencontrer le président français Emmanuel Macron mardi, alors que les dirigeants du monde entier se mobilisent pour tenter d'arrêter l'invasion russe de l'Ukraine, a annoncé dimanche le département d'Etat.

15H58

Le chef d'état-major des armées britannique, l'amiral Tony Radakin, a estimé dimanche qu'il était «illégal et inutile» pour des Britanniques d'aller combattre contre l'invasion russe de l'Ukraine, après l'appel de Kiev aux volontaires étrangers.

«Nous avons été très clairs sur le fait que commencer à aller en Ukraine est illégal ainsi qu'inutile pour l'armée et la population britanniques», a-t-il déclaré à la BBC.

15H41

Le président russe Vladimir Poutine a accusé les autorités ukrainiennes de mettre en échec les opérations d'évacuation humanitaire de Marioupol, grand port du sud-est de l'Ukraine encerclé par les forces russes, lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron.

Lors de cet entretien, M. Poutine «a attiré l'attention sur le fait que Kiev continue de ne pas respecter les accords trouvés sur ces questions humanitaires», ajoutant que «les nationalistes ukrainiens ont empêché l'évacuation» samedi de Marioupol et de Volnovakha, une ville proche, a rapporté le Kremlin.

15H33

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a jugé dimanche «très crédibles» des informations faisant état de «crimes de guerre» commis par la Russie en Ukraine, lors d'un entretien à la chaîne américaine CNN.

«Nous avons vu des informations très crédibles concernant des attaques délibérées sur des civils qui constitueraient un crime de guerre», a-t-il dit, assurant que les Etats-Unis «examinaient» ces informations.

14h37

La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine encerclé par les forces russes et leurs alliés, a été "interrompue", a annoncé dimanche le CICR, qui avait ouvert un peu plus tôt le passage.

"Au milieu de scènes dévastatrices de souffrances humaines à Marioupol, une deuxième tentative aujourd'hui de commencer à évacuer quelque 200.000 personnes de la ville a été interrompue", a indiqué dans un communiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

13h17

Le site d'information Mediazona, l'une des dernières voix indépendantes en Russie, a indiqué dimanche avoir été bloqué par les autorités en raison de sa couverture de l'invasion en Ukraine. Le régulateur russe de l'internet "Roskomnadzor a commencé à bloquer Mediazona", a indiqué le média dans un communiqué.

L'AFP a par ailleurs constaté que ce dernier était désormais sur la liste officielle des sites bloqués en Russie. Cette mesure a été prise "parce que nous couvrons honnêtement ce qui se passe en Ukraine et appelons l'invasion une invasion et la guerre une guerre", a estimé Mediazona, soulignant que le pouvoir russe vient de mettre en place une "censure militaire et (qu'il) ne reste presque plus de médias indépendants dans le pays".

13h01

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu dimanche au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine et a réclamé un "cessez-le-feu général urgent" en Ukraine, selon un communiqué de la présidence turque.

Les deux chefs d'Etat se sont entretenus à quelques jours du Forum de diplomatie d'Antalya, prévu du 11 au 13 mars dans le sud de la Turquie, où le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est aussi attendu.

12h56

Au moins 1.100 personnes manifestant contre l'intervention militaire en Ukraine ont été arrêtées dimanche dans une trentaine de villes de Russie, a indiqué l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations. Selon cette source, près de 10.000 manifestants ont été arrêtés dans le pays depuis le 24 février, date du début des opérations militaires.

Malgré les intimidations des autorités et la menace de peines de prison, des actions de protestation, certes limitées, ont eu lieu tous les jours depuis 10 jours dans différentes villes du pays. L'opposant emprisonné Alexeï Navalny, fermement opposé au conflit, a appelé cette semaine les Russes à se réunir tous les jours sur la place principale de leur ville pour réclamer la paix en Ukraine.

11h45

Les troupes russes se préparent à bombarder Odessa, une ville stratégique et le principal port d'Ukraine, situé sur les bords de la mer Noire, a averti dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Ce sera un crime militaire. Ce sera un crime historique", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo, au moment où l'armée russe, partie de la Crimée annexée, poursuit sa progression dans le sud de l'Ukraine.

11h26

Des banques russes ont annoncé dimanche travailler à l'émission de cartes bancaires du réseau chinois UnionPay pour répondre à la décision des géants Visa et Mastercard de suspendre leurs opérations avec la Russie après l'intervention militaire en Ukraine.

Les cartes bancaires Visa et Mastercard russes ne seront plus valables à l'étranger, et les cartes émises à l'étranger ne fonctionneront plus en Russie, avaient annoncé ces deux sociétés samedi.

Pour que les Russes puissent disposer de cartes de paiement à l'étranger, des banques russes ont dit dès dimanche travailler pour lancer des cartes UnionPay, le système russe Mir n'étant lui fonctionnel que dans une poignée de pays du monde.

10h59

Les Etats-Unis "travaillent activement" à un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de guerre à l'Ukraine, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken lors d'une visite en Moldavie.

"Impossible de parler d'un calendrier mais je peux juste dire que nous regardons cela de manière très, très active", a indiqué M. Blinken à des journalistes.

10h42

Le nombre de personnes fuyant le conflit en Ukraine a dépassé la barre de 1,5 million, constituant la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a alerté l'ONU dimanche.

"Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours. Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a indiqué dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés faisait état samedi de près de 1,37 million de réfugiés.

09h53

La Première ministre de Moldavie Natalia Gavrilita a appelé dimanche les Etats-Unis à fournir davantage d'assistance humanitaire pour aider son pays à accueillir les réfugiés fuyant l'Ukraine, actuellement au nombre de 120.000 personnes.

C'est beaucoup pour ce petit pays de 2,6 millions d'habitants, l'un des plus pauvres d'Europe, a-t-elle fait valoir auprès du Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, en visite dans le pays.

08h45

La ville de Marioupol a annoncé vouloir retenter d'évacuer ses civils ce dimanche matin, à partir de 11 heures (heure française)

08h00

Le président russe Vladimir Poutine a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une revendication de Kiev que l'Otan a rejetée, et a affirmé que les sanctions imposées à son pays s'apparentaient "à une déclaration de guerre".

Vladimir Poutine a également mis en garde contre une éventuelle perte par l'Ukraine de son "statut d'Etat" si les autorités ukrainiennes ne changent pas de politique. "Les autorités actuelles (ukrainiennes, ndlr) doivent comprendre que si elles continuent de faire ce qu'elles font, elles mettent en question l'avenir du statut d'Etat ukrainien. Et si cela se passe, elles en seront entièrement responsables", a déclaré le maître du Kremlin. "Ces sanctions qui sont mises en place, cela s’apparente à une déclaration de la guerre", a estimé Vladimir Poutine. "Mais Dieu merci, on n'en est pas encore arrivé là", a-t-il ajouté.

07h04

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche sur Twitter s'être entretenu une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden pour discuter de "questions de sécurité", du "soutien financier pour l'Ukraine" et de "la poursuite des sanctions contre la Russie".

07h00

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé samedi une médiation entre la Russie et l'Ukraine, avec des visites à Moscou puis Berlin et un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Jusqu'à présent, il ne s'est pas joint au concert des condamnations internationales de l'invasion russe de l'Ukraine, en soulignant les liens solides qui unissent Israël à Moscou et Kiev. Peu de détails ont filtré sur le contenu exact des discussions.