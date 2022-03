Guerre en Ukraine : des lions et des tigres évacués vers la Pologne

Six lions et six tigres d’un refuge pour animaux maltraités non loin de Kiev, ont été évacués par en Pologne, et sont arrivés jeudi dans le jardin zoologique de la ville de Poznan, à l’ouest du pays.

Avec la guerre qui sévit en Ukraine, les réserves de nourriture, y compris pour les animaux, s’amenuisent de jour en jour, obligeant le refuge de Natalia Popova à transférer ses animaux en dehors du pays. Le camion transportant ces félins mais aussi des caracals et un lycaon a parcouru plus de 1.000 kilomètres jusqu’à la frontière polonaise, en faisant des détours pour contourner la région de Jitomir, bombardée par les forces russes.

Après un long périple, pendant lequel le convoi s’est retrouvé face à des chars russes, les animaux ont pu être accueillis dans le zoo de Poznan, qui appartient à la municipalité, qui va s’occuper de les nourrir et de les soigner pendant un temps. La ville de Poznan a dû lancer une collecte de fonds, la ville ne possédant pas l’argent nécessaire pour s’occuper les bêtes.

«Ils sont arrivés. Ils sont tous vivants. Très fatigués et stressés», a indiqué le zoo de Poznan dans un post sur Facebook.

Plusieurs établissements ailleurs en Europe ont déjà pris contact avec la direction du zoo pour accueillir ces animaux. Natalia Popova a toutefois affirmé qu’elle doit encore s’occuper de 70 animaux présents dans son refuge.