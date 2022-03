Guerre en Ukraine : l'homme d'affaires russe Oleg Tinkov a perdu 5 milliards de dollars depuis le début du conflit

Les sanctions prises contre la Russie ont de lourdes conséquences sur les oligarques russes. Oleg Tinkov, fondateur de la banque numérique Tinkoff, a ainsi perdu plusieurs milliards de dollars en quelques semaines, lui faisant ainsi perdre son statut de milliardaire.

En abandonnant la vente de bière et de boulettes pour lancer sa banque numérique, Oleg Tinkov était devenu l'un des hommes les plus riches de Russie. Mais la guerre en Ukraine et les sanctions prises par les pays européens et leurs alliés ont fait chuter le cours de l'action de Tinkoff de 90% à la Bourse de Londres, infligeant de lourdes pertes à son fondateur.

une fortune en chute libre

Depuis le début du conflit, l'homme d'affaires russe a ainsi enregistré une perte de plus de cinq milliards de dollars et depuis le 1er mars, il n'est plus milliardaire. Bien avant le début de la guerre, ce fils d'un mineur sibérien avait multiplié les problèmes avec la justice américaine, qui l'avait accusé de fraude fiscale. Il avait été contraint de verser 509 millions de dollars au ministère américain de la Justice en octobre 2021 pour régler cette affaire.

Selon les dernières estimations du magazine Forbes, sa fortune s'élèverait désormais à 800 millions de dollars. Il reste toutefois propriétaire de la Datcha Collection (un ensemble de villas et de chalets de luxe situés en Californie et dans les Alpes françaises) et d'un Falcon 7X, bien que la circulation des avions russes soit désormais interdite dans tout l'espace aérien britannique et européen.

Quant à la capitalisation boursière de Tinkoff Bank, elle est passée de 23 milliards de dollars à un peu plus d'un milliard de dollars au début du mois de mars. Les actions de Lukoil, le plus grand producteur indépendant de pétrole en Russie fondé par le milliardaire Vagit Alekperov, a aussi chuté de 93% à la Bourse de Londres.

Oleg Tinkov n'est pas le seul oligarque russe à subir de lourdes pertes. Arkadi Voloj, PDG et fondateur du moteur de recherches russe Yandex, a également perdu son statut de milliardaire ces derniers jours.