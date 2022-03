Guerre en Ukraine : un couple se marie sur le front en tenue militaire

La guerre n'a pas empêché certains Ukrainiens de célébrer leur amour : sur le front, à quelques kilomètres de Kiev, un couple s'est ainsi uni vêtu de tenues militaires.

Entourés de leurs frères d'armes, Lesya (qui avait troqué son casque contre un voile blanc) et Valeriy se sont mariés sur le champ de bataille. Le couple a été uni dans la tradition orthodoxe et l'événement a été célébré en musique avec quelques flûtes de champagne.

This couple, Lesya and Valeriy, just got married next to the frontline in Kyiv. They are with the territorial defense. pic.twitter.com/S6Z8mGpxx9

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 6, 2022