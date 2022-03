Covid-19 : Moderna annonce l'installation de sa première usine de vaccins en Afrique

La société américaine Moderna a confirmé ce lundi 7 mars la construction de la première usine africaine de vaccins contre le coronavirus au Kenya pour augmenter la couverture vaccinale sur le continent.

Au préalable de cette construction, la firme spécialisée dans les biotechnologies a confirmé la signature d’un accord visant à produire 500 millions de doses de vaccins par an en s’appuyant sur un investissement de 500 millions de dollars (soit près de 460 millions d’euros) dans l’usine.

«Le combat contre la pandémie de Covid-19 ces deux dernières années a rappelé le travail nécessaire pour assurer un accès équitable à la santé. Moderna est déterminé à faire partie de la solution», a affirmé son directeur général, Stéphane Bancel, dans un communiqué.

We're announcing that with the assistance of the U.S. Government, we have entered into a Memorandum of Understanding with the Government of the Republic of Kenya to establish #Kenya as the location for the our #mRNA manufacturing facility.https://t.co/01Z2r48q8D pic.twitter.com/7Vy3Sx4jSx

— Moderna (@moderna_tx) March 7, 2022