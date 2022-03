DIRECT - Guerre en Ukraine : cessez-le-feu et couloirs humanitaires à Kharkhiv, Kiev et Marioupol

Une troisième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie est prévue aujourd’hui. De nouveaux bombardements ont frappé Kharkiv et Odessa se prépare à une possible attaque. La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Marioupol s'est soldée par un échec dimanche. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

6h39

L'armée russe a annoncé l'ouverture lundi de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats.

"Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un "régime de silence" à partir de 10H00 (7H00 GMT) le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

6h12

La Chine a évacué "la plupart" de ses ressortissants piégés en Ukraine par l'invasion russe, a indiqué lundi son ambassade à Kiev.

Avant l'offensive, Pékin avait ignoré les avertissements des services de renseignements américains sur l'imminence d'une attaque russe, laissant ses quelque 6.000 ressortissants sous la menace des combats.

Du fait d'une rapide dégradation de la situation, la mission diplomatique avait finalement renoncé à une évacuation aérienne directement depuis l'Ukraine et opté par un transfert par la route vers un pays tiers.

5h57

La Russie recrute des mercenaires syriens ayant l'expérience de la guérilla urbaine pour combattre en Ukraine, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des responsables américains.

Moscou, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février et a rencontré une résistance à laquelle elle ne s'attendait pas, a commencé ces derniers jours à recruter des combattants syriens pour les utiliser dans la prise de contrôle des zones urbaines, ont indiqué quatre responsables au quotidien américain.

La Russie est impliquée depuis 2015 dans le conflit syrien aux côtés du régime du président Bachar al-Assad.

5h43

Le Premier ministre australien Scott Morrison a estimé lundi que la Chine se trouve face à "l'heure du choix" devant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a exhorté Pékin à mettre fin à son soutien politique et économique tacite à la guerre.

"Aucun pays n'aurait plus grand impact en ce moment sur l'agression violente de la Russie envers l'Ukraine que la Chine", a déclaré M. Morrison à l'Institut Lowy, un groupe de réflexion sur la politique étrangère basé à Sydney.

"La crise qui frappe actuellement l'Europe" met la Chine face à "l'heure du choix", a-t-il ajouté.

5h31

Plusieurs pays occidentaux, dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ont demandé à Interpol de suspendre la Russie des rangs de cette organisation internationale de coopération policière, a indiqué la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel.

5h17

L'or a dépassé les 2.000 dollars dans les échanges asiatiques lundi matin, les investisseurs se réfugiant dans cette valeur face aux craintes de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale.

Le métal précieux a atteint un pic de 2.000,86 dollars l'once, son plus haut niveau depuis septembre 2020.

5h11

D'intenses bombardements aériens ont frappé dans la nuit de dimanche à lundi Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, visant notamment un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils.

Selon l'état-major ukrainien, les forces russes concentrent leurs efforts sur Kharkiv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud) et "accumulent leurs ressources pour lancer un assaut" sur Kiev.

5h01

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, l'une des deux variétés de référence du marché, a frôlé dimanche 140 dollars, proche de son record absolu, dopé par l'aggravation du conflit en Ukraine et l'arrêt quasi-total des exportations de pétrole russe.

Peu après l'ouverture des échanges électroniques, vers 23H00 GMT, le Brent pour échéance en mai, contrat de référence, est monté jusqu'à 139,13 dollars, à portée du record absolu, soit 147,50 dollars, qui date de juillet 2008.