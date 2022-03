Elizabeth II : La reine d’Angleterre aurait définitivement quitté Buckingham Palace

La reine Elizabeth II aurait décidé de ne plus revenir vivre à Buckingham Palace, préférant s’installer définitivement au château de Windsor, situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Londres.

Plusieurs médias britanniques qui rapportent l’information relèvent que la souveraine de 95 ans ne s'était plus rendue au palais de Buckingham depuis près de deux ans. Elle avait quitté les lieux en mars 2020, au moment de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Selon le Sun, la reine aurait récemment décidé de faire du château de Windsor sa résidence permanente. C’est notamment là-bas qu’elle a passé ses derniers instants auprès de son époux Philip, avant le décès de ce dernier en avril 2021. «Windsor est l'endroit qu'elle aime. Elle a ses souvenirs avec le prince Philip là-bas, elle a ses poneys là-bas et sa famille à proximité. Cela fait sens», a commenté l'expert royal Hugo Vickers auprès du Sunday Times, ce 6 mars.

Elizabeth II aspirerait ainsi à rester au «plus près de la dernière demeure du prince Phillip», qui a été inhumé dans le caveau royal de la chapelle de Windsor, précise The Sun.

Le prince Charles, prochain locataire

Après avoir annulé des engagements la semaine dernière car souffrant du Covid-19, la reine de 95 ans se porte maintenant «beaucoup mieux», a rapporté son fils Charles mardi. La souveraine s'est d'ailleurs ces derniers jours entretenue par visioconférence avec des diplomates.

Cette décision d'Elizabeth II de quitter officiellement Buckingham Palace, qui intervient seulement quelques mois avant la célébration de son jubilé de platine, pourrait être aussi liée à la rénovation des lieux entreprise il y a déjà plusieurs années. Ces travaux, estimés à 369 millions de livres (environ 448 millions d'euros), pourraient dit-on se prolonger jusqu'en 2027.

Buckingham devrait cependant, comme depuis 1837, rester le siège de la monarchie britannique, puisque le prince Charles devrait s'y installer lorsqu'il héritera du trône. A moins que le futur roi ne préfère rester en sa demeure de Clarence House, et transformer Buckingham Palace «en centre à vocation culturelle doté d'un musée, de salles de concert et de bal ainsi que d'un jardin pouvant accueillir des sons et lumières et des pique-niques», comme l'avançait il y a quelques mois dans le Mirror un observateur de la famille royale.