Guerre en Ukraine : des vétérinaires restent dans leur pays pour s'occuper des animaux abandonnés

Alors que le 12ème jour de guerre se profile, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont déjà fui le pays pour rallier la Pologne et l’Union européenne. Néanmoins, nombre d'entre eux ont fait le choix de rester, à l’image de ces vétérinaires qui recueillent et soignent les animaux abandonnés par les exilés.

Leonid et Valentina Stoynov sont un couple de vétérinaires ukrainiens, originaires d’Odessa, dans le sud du pays. Depuis que la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine, ce sont pas moins d'un million et demi d’Ukrainiens qui ont fui le pays, et qui n’ont bien souvent pas pu emmener leurs animaux de compagnie avec eux. Un drame pour ce couple, qui a décidé de rester sur place pour recueillir et s’occuper de ces animaux.

«Nous resterons à Odessa aussi longtemps qu’on le pourra. Nous n’allons nulle part et nous exercerons notre métier», ont affirmé les vétérinaires sur leur page Instagram.

Chiens, chats, tortues, perroquets, reptiles et même un hérisson... La clinique de ce couple s’est transformée en véritable refuge pour animaux abandonnés. «Il s’agit d’un semi sous-sol avec des murs d’un mètre de haut. Les fenêtres de la façade sont complètement barricadées», ont expliqué les vétérinaires, qui ont également installé un système de vidéosurveillance pour protéger la clinique.

La Pologne accepte les animaux sans document

Bien que Leonid et Valentina continuent d'accepter des animaux, ils conseillent aux Ukrainiens d'emporter leurs compagnons à quatre pattes avec eux, dans la mesure du possible. En effet, le couple ne pourra pas accueillir tout le monde : «La Pologne accepte les animaux sans document. Si vous vous rendez là-bas, n’ayez pas peur d’y venir avec votre animal de compagnie», ont-ils conseillé.

En effet, la Pologne, pays qui accueille pour l'heure la majeure partie des réfugiés ukrainiens, laisse désormais entrer les animaux sans vaccination, puce, tatouage ou test sanguin. Une quarantaine est cependant appliquée aux animaux des propriétaires qui prévoient ensuite de se rendre dans un autre pays. Une décision similaire a été prise en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, ainsi qu'en Moldavie, pays frontalier de l'Ukraine mais non-membre de l'UE. Les propriétaires doivent toutefois remplir des formulaires précis concernant leurs animaux.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux groupes se sont créés pour apporter de l’aide aux Ukrainiens propriétaires d'animaux. Des Suédois, des Italiens, des Français ou des Espagnols ouvrent leur maison pour abriter les animaux et leurs maîtres, tandis que des Polonais, des Hongrois, des Roumains ou encore des Danois proposent de venir chercher des Ukrainiens et leurs animaux à la frontière. Des initiatives de toute part s’organisent par ailleurs pour envoyer des denrées alimentaires pour animaux vers l’Ukraine.