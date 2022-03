Guerre en Ukraine : le maire de Gostomel, aéroport près de Kiev, est mort dans les combats

Le maire de Gostomel, commune de l'oblast de Kiev, a été tué dans les combats avec l'armée russe, lundi 7 mars.

Un communiqué rédigé par la mairie de Gostomel, qui accueille une base militaire, a annoncé la mort de Yuri Illitch Prylipko, maire de la commune. D’après ce même message, celui-ci ne combattait pas, «il distribuait du pain et des médicaments aux malades, et réconfortait les blessés». A travers cette déclaration, on peut également lire des lignes qui retracent une partie de la vie de l’édile ukrainien et de son engagement depuis l’invasion russe.

Pas de funérailles pour le maire

La mairie a tenu à lui rendre hommage à travers ce communiqué : «il est mort en pour la communauté, mort pour Gostomel, mort en héros. Souvenir éternel de notre gratitude».

Elle a également souligné le courage de Yuri Illitch Prylipko que «personne n’avait obligé à faire face aux balles ennemies». Par ailleurs, dans le contexte actuel, la mairie a indiqué ne pas pouvoir organiser de funérailles. Pour rappel, l’armée russe avait attaqué cette localité le 25 févier dernier, au lendemain du début de l’invasion.