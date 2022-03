Vidéo : une petite Ukrainienne chante «Libérée, délivrée !» réfugiée dans un abri anti-bombes

Une scène incroyablement touchante. Alors qu'elle est réfugiée dans un abri anti-bombes avec d'autres habitants de Kiev, une jeune Ukrainienne a entonné, pour distraire les enfants, la célèbre chanson «Libérée, délivrée» du film Disney «La Reine des Neiges».

En quelques heures, les images publiées sur le compte Facebook de Marta Smekhova sont devenues virales et ont fait le tour du monde, comme le rapport le DailyMail. Comme une pause pleine d'humanité et de tendresse dans ces milliers d'images de réfugiés ou de bombardements qui nous parviennent d'Ukraine, depuis 12 jours, date du début de l'offensive russe.

«Dès le premier mot dans [l'abri anti-bombes] est venu un silence complet... tout le monde a mis ses affaires de côté et a écouté la chanson de cette fille qui rayonnait juste... même les hommes n'ont pas pu retenir leurs larmes», a décrit Marta Smekhova, l'auteure de la vidéo.

La vidéo a été partagée plus de 100.000 fois sur Facebook et a été relayée par différents médias étrangers.

Depuis plus de six jours, l'armée de Vladimir Poutine renforce la pression sur Kiev après l'avoir encerclé. Des clichés satellites montrent un convoi de chars, de pièces d’artillerie et de camions de carburant circulant lentement, sur près de 60 kilomètres. Dans la capitale, les forces de défense ukrainiennes et les réservistes civils continuent d'organiser la défense, creusant des tranchées et des abris.