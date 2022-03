DIRECT - Guerre en Ukraine : la barre des 2 millions de réfugiés bientôt atteinte, prévient l’ONU

Au treizième jour de l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, l'armée russe poursuit son avancée. Un cessez-le-feu théorique promis par Moscou a commencé à partir de 8 heures à Kiev, Soumy, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol. Suivez en direct toutes les informations sur la guerre en Ukraine.

9h49

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que la France avait accueilli à ce jour 5.000 réfugiés ukrainiens.

9h28

Le seuil des deux millions de réfugiés sera franchi "aujourd'hui ou demain", a indiqué l'UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés).

9h17

Plus de 106 millions d'euros ont été collectés aux Pays-Bas pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine, ont annoncé les associations humanitaires chargées de recueillir des fonds.

8h44

Le prix du Nickel continuait sa course folle mardi matin pour atteindre de nouveaux records, grimpant même brièvement au dessus de 100.000 dollars la tonne en séance, les investisseurs craignant que la Russie ne puisse plus exporter sa production.

Vers 07H00 GMT, le prix du nickel montait de plus de 70% à 82.195 dollars la tonne. Il avait atteint le record absolu de 101.365 dollars la tonne peu après 06h00 GMT, après avoir déjà battu un record historique la veille.

Les marchés faisaient preuve de fébrilité face à l'impact économique imprévisible de la guerre en Ukraine, provoquant une flambée des prix des matières premières et une forte volatilité.

8h

Début théorique du cessez-le-feu promis par Moscou dans cinq villes, dont Kiev.

7h58

Au moins neuf personnes ont été tuées dans un bombardement à Soumy.

7h44

Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé aux femmes russes et leur a promis qu'il n'impliquerait pas les conscrits et les réservistes russes.

6h11

La Russie a envoyé en Ukraine la quasi-totalité des troupes massées ces derniers mois à la frontière entre les deux pays, a estimé lundi le Pentagone, qui a pour sa part dépêché 500 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer la sécurité de l'Otan.

Avec l'intensification des opérations russes, les civils sont de plus en plus touchés, et Moscou cherche désormais à "recruter" des combattants étrangers, notamment syriens, a affirmé le ministère américain de la Défense.

Mais à part des avancées dans le sud de l'Ukraine, les forces russes "n'ont pas vraiment fait des progrès notables ces derniers jours", a déclaré son porte-parole John Kirby à des journalistes à Washington.

Les Etats-Unis avaient déjà déployé 12.000 soldats en Europe depuis février en plus de ceux qui y sont habituellement stationnés.

6h01

Lundi soir, à environ 20h20, les dépôts pétroliers de Jytomyr et Tcherniakhiv ont subi deux attaques aériennes. À Jytomyr, un réservoir de stockage a pris feu. Selon un bilan provisoire, il n'y aurait pas de victime. Par ailleurs, deux réservoirs à moitié vides ont pris feu dans le village de Tcherniakhiv. Les résidents ont été évacués des maisons privées voisines. Là encore, aucune victime ne serait à déplorer.

5h13

L'ONU a "besoin de couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilités" en Ukraine, a déclaré lundi au Conseil de sécurité le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths.

"Les civils dans des endroits comme Marioupol, Kharkiv, Melitopol et ailleurs ont désespérément besoin d'aide, en particulier de fournitures médicales vitales", a-t-il ajouté lors d'une réunion publique d'urgence du Conseil sur la crise humanitaire en Ukraine, qui a duré deux heures trente et a été parfois marquée par des échanges très tendus, voire des insultes, entre ambassadeurs russe et ukrainien.

5h11

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) a déclaré lundi qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles des obus d'artillerie avaient endommagé une installation de recherche nucléaire dans la deuxième ville assiégée d'Ukraine, Kharkiv, sans "conséquences radiologiques".

Selon cet organisme des Nations unies basé à Vienne, les autorités ukrainiennes ont signalé qu'une attaque avait eu lieu dimanche, ajoutant qu'aucune augmentation des niveaux de radiation n'avait été signalée sur le site.

L'installation touchée fait partie de l'Institut de physique et de technologie de Kharkiv, un institut de recherche qui produit du matériel radioactif pour des applications médicales et industrielles.

5h03

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé lundi un programme d'aide supplémentaire immédiat pour l'Ukraine baptisé "Financement de la reprise après une urgence économique en Ukraine" ou "Libérez l'Ukraine", avec un décaissement immédiat de 489 millions de dollars.

Le 1er mars, l'institution de Washington avait annoncé qu'elle préparait une aide d'urgence de trois milliards de dollars en faveur de l'Ukraine dont au moins 350 millions devaient être débloqués immédiatement.

Son conseil d'administration a donc décidé de décaisser dès lundi un montant plus important.