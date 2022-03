Etats-Unis : un mort et deux blessés lors d’une fusillade devant un lycée de l’Iowa

Nouvelle scène dramatique liée aux armes à feu aux Etats-Unis. Une fusillade a éclaté ce lundi 7 mars, peu avant 15h, dans le lycée East High School situé à Des Moines (Iowa), faisant un mort et deux blessés graves.

Le porte-parole de la police locale, Paul Parizek, a dressé le bilan de cette attaque par l’intermédiaire d’un communiqué. «Les coups de feu semblent avoir été tirés depuis un véhicule qui passait», a détaillé le compte-rendu, blessant instantanément trois adolescents présents sur place.

L’une des victimes, un adolescent de 15 ans dont l’identité n’a pas encore été confirmée, a succombé à ses blessures et les deux autres, des adolescentes âgées de 16 à 18 ans, ont été hospitalisées dans un état critique.

«Notre personnel et nos étudiants sont obligés de s'entraîner pour ces incidents, et le traumatisme associé aux exercices et incidents répétés restera avec eux pour les années à venir. Il est regrettable que notre État et notre pays soient devenus un endroit où les armes à feu sont beaucoup trop facilement accessibles», a regretté le surintendant de l’établissement, Thomas Ahart, dans des propos rapportés par Associated Press.

Les auteurs présumés ont été arrêtés

Les autorités locales, après avoir interrogé les témoins et lancées des mandats de perquisition chez les principaux suspects, sont parvenues à arrêter les auteurs présumés des faits. L’objectif étant dorénavant de comprendre le motif de cette agression.

Le district a suspendu les cours au sein de l’établissement ce mardi 8 mars, puis il a mis à disposition des conseillers en deuil pour les personnes désireuses d’atténuer le traumatisme lié à cette fusillade.

La police locale a déclaré qu'il s'agissait du quatrième homicide à Des Moines cette année. En septembre dernier, une fusillade avait coûté la vie à un lycéen de Caroline du Nord, avant qu’un étudiant de l’université de Louisiane ne perde la vie de la même façon en octobre 2021.