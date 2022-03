Guerre en Ukraine : la pression monte autour de Coca-Cola et McDonald’s

Les plus grandes enseignes américaines de l’alimentation ont été la cible de critiques sur les réseaux sociaux dès ce week-end en raison du maintien de leurs activités en Russie dans le contexte de guerre menée par le pays en Ukraine.

Alors que Levi’s et Netflix ont annoncé la suspension de leurs ventes et de leurs services dans le pays de Vladimir Poutine, d’autres mastodontes de l’industrie hésitent à prendre position.

Dès ce dimanche 6 mars, les hashtags #BoycottMCDonalds et #BoycottCocaCola ont fleuri sur Twitter, avec de nombreux appels citoyens pour boycotter les deux énormes entreprises américaines. L’objectif étant de faire valoir le «soft power» des consommateurs, capables de faire changer la politique d’une chaîne seulement en modifiant ses habitudes de consommation.

McDonalds get 9% of their revenue from Russia where they own 847 outlets. Whilst they continue to profit as Ukrainians are murdered I won't be buying their blood burgers.



Spread the word. Boycotts do make a difference. #BoycottMcDonalds https://t.co/835duiD4iz

— Juliette (@TheTurfConsett) March 7, 2022