Guerre en Ukraine : la série avec Volodymyr Zelensky bénéficie d'un «regain d’intérêt»

Diffusée de 2015 à 2019, la série «Serviteur du peuple», dans laquelle Volodymyr Zelensky se glisse dans la peau d'un professeur histoire devenu président de l'Ukraine, connaît un pic d'audience.

Au total, le programme, qui avait rendu célèbre l'actuel chef de l'Etat, comptabilise plus de 1,8 million de vues sur Arte.tv depuis sa mise en ligne en novembre, a annoncé la chaîne franco-allemande auprès de l'Agence France-Presse (AFP).

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, la première saison de la série, qui en compte trois, bénéficie d'un «regain d’intérêt», a affirmé Arte. Disponible en ligne jusqu'au 18 mai prochain, «Serviteur du peuple» bénéficie d'une «accélération» qui «s'alimente aussi par la médiatisation : les journalistes en parlent plus, les spectateurs y vont plus».

Durant 23 épisodes, le président de l'Ukraine, qui avait fait ses débuts à la télévision dès les années 1990 en participant à l’émission KVN, un jeu télévisé populaire en URSS puis en Russie, incarne Vassili Goloborodko, un professeur honnête et courageux, qui, contre-toute attente, arrive au pouvoir.

Quatre ans plus tard, en 2019, Volodymyr Zelensky, humoriste, mais aussi scénariste et producteur, avait fondé son propre parti baptisé du même nom que la série et s'était présenté à l'élection présidentielle. Au second tour, il avait obtenu 73,2% des suffrages contre 25,3% pour le président sortant Petro Porochenko.