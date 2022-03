Déforestation : la forêt amazonienne pourrait se transformer en savane, alertent des chercheurs

A cause du réchauffement climatique et de la déforestation, l'Amazonie s'approche plus rapidement que prévu d'un «point de bascule» qui pourrait transformer en savane la plus grande forêt tropicale du monde. Un scénario dramatique pour la planète.

C'est le constat alarmant fait par plusieurs chercheurs qui ont analysé vingt-cinq années de données satellitaires pour évaluer la résilience de la forêt amazonienne à des traumatismes comme les incendies ou les sécheresses.

Dans une étude parue dans la revue Nature Climate Change, les spécialistes estiment que la capacité de résilience de la forêt a baissé sur plus de 75% de sa surface.

La déforestation a explosé sous Bolsonaro

Le réchauffement climatique à lui seul pourrait pousser la forêt amazonienne vers une transformation irrémédiable en savane. Selon le dernier rapport du Giec publié il y a une semaine, le changement pourrait avoir lieu vers 2050.

Et la déforestation ne fait qu'accélérer le phénomène. Dans l'Amazonie brésilienne, elle a atteint des niveaux records depuis l'accession au pouvoir du président Jair Bolsonaro en 2019.

Selon une récente étude, la forêt amazonienne brésilienne, qui représente 60% du total, a rejeté ces dix dernières années plus de carbone qu'elle n'en a absorbé, un basculement majeur et inédit.

Le réchauffement climatique accentué

La transformation en savane du bassin amazonien aurait des conséquences énormes, régionalement comme à l'échelle mondiale, alertent les auteurs de l'étude.

Quelque 90 milliards de tonnes de CO2 - soit deux fois les émissions annuelles mondiales toutes sources confondues - pourraient alors être relâchées dans l'atmosphère... accentuant encore le réchauffement de la planète.

Le dernier rapport du Giec a une nouvelle fois souligné à quel point les écosystèmes naturels - plus que jamais menacés - pourraient contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique s'ils étaient mieux préservés.