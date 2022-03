«Ton ami Poutine» : Matteo Salvini pris à partie par un maire à la frontière polonaise (vidéo)

Fiasco face aux caméras pour le leader souverainiste italien Matteo Salvini, vertement tancé ce mardi en Pologne par le maire d'une ville frontalière de l'Ukraine.

Ce dernier lui a en effet reproché son passé de fan du président russe Vladimir Poutine.

«Nous voulons dire notre profonde estime pour toutes les organisations italiennes, toutes les entreprises d'Italie qui nous soutiennent», a commencé par dire le maire de la ville de Przemysl devant la gare locale, en présence du patron de la Ligue, officiellement venu en Pologne soutenir les efforts d'aide aux réfugiés ukrainiens.

«En même temps, nous avons une remarque personnelle à l'adresse de monsieur le sénateur Salvini. J'ai ici un cadeau pour vous», a poursuivi Wojciech Bakun en brandissant un T-shirt floqué représentant le visage de Vladimir Poutine et sur lequel on pouvait lire inscrit en russe: «Armée de Poutine».

(Per quelli che “ma è vero?”)





Ricevo questo video e pubblico #Bakun, sindaco di Przemysl:





“#Salvini io non al ricevo. Venga con me al confine a condannare #Putin” #UkraineRussianWar pic.twitter.com/it42BQaKPH

— Simone Alliva (@SimoneAlliva) March 8, 2022