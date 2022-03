Guerre en Ukraine : l'acteur Pasha Lee meurt après s'être engagé pour son pays

Engagé auprès de l'armée ukrainienne pour faire face aux forces russes, l'acteur Pasha Lee, 33 ans, est décédé suite aux bombardements survenus dans la ville d'Irpin, au nord de Kiev.

Il avait annoncé sur Instagram son ralliement à la TDF (Territorial defense forces of the armed forces of Ukraine) il y a moins d'une semaine.

L'acteur est décédé après un tir de mortier qui a touché la ville d'Irpin ce dimanche. L'attaque avait également décimé un couple et leurs deux enfants, un adolescent et une filles de 8 ans.

Des personnalités lui rendent hommage

Aussi connu sous les pseudonymes de Pavlo Li ou Pasha Li, il avait joué quelques rôles dans des films ukrainiens comme le thriller The Pit (2006), la comédie #Selfieparty (2016) et le film d'action The Fight Rules (2017). Il était également comédien de doublage sur des grosses productions hollywoodiennes comme Le Roi Lion (2019) ou la série de films Le Hobbit.

Également animateur sur la chaîne ukrainienne Dom TV, il a été honoré par Sergiy Tomilenko, président de l'Union nationale des journalistes d'Ukraine, dans un post Facebook.

Sur les réseaux sociaux, les hommes ont afflué de toute part, à l'image de sa consoeur actrice Anastasiya Kasilova : «Il n'y a pas si longtemps, nous avons tourné ensemble dans un teaser pour un film pour enfants...Ne jamais pardonner».