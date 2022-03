Affaire Epstein : l'action en justice contre le prince Andrew abandonnée

L'affaire du prince Andrew, accusé d'agression sexuelle, est officiellement close. Un règlement financier a été versé à la plaignante.

Les avocats des deux parties avaient trouvé en février un accord à l'amiable pour une somme non divulguée. Ils ont réalisé «une stipulation de non-lieu» de l'affaire devant le tribunal fédéral de New York, selon des documents judiciaires publiés ce 9 mars.

Cet accord évite au prince Andrew un procès pénal. Depuis déjà plusieurs années, le prince, âgé de 61 ans, est accusé par Virginia Giuffre d'agression sexuelle. Celle-ci faisait partie des mineures «recrutées» par le milliardaire Jeffrey Epstein, qui avait utilisé sa célébrité et sa fortune pour mettre en place un trafic sexuel d'adolescentes. Il s'était a priori donné la mort en 2019 avant le début de son procès.

Le prince Andrew nie les faits

Virginia Giuffre affirme qu'elle a été «offerte» au prince Andrew à trois reprises, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Il aurait abusé d'elle à Londres, à New York et sur les Îles vierges américaines, dans des résidences d'Epstein et de sa compagne et complice Ghislaine Maxwell. «Ghislaine m'a dit que je devais faire pour Andrew ce que je faisais pour Jeffrey, et ça m'a rendu malade», a témoigné Virginia Giuffre, aujourd'hui âgée de 38 ans, sur la BBC. «Je ne m'attendais pas à ça de la part de la royauté.»

Le second fils d'Elizabeth II a toujours nié les faits. Interviewé sur la BBC en 2019, il n'a émis aucun regret pour son amitié avec Jeffrey Epstein, et aucune compassion à l'égard des victimes. Par la suite, il s'est retiré de la vie publique royale. Il a également été déchu de ses titres militaires honorifiques et des rôles caritatifs qui lui restaient.

D'après le Daily Telegraph, le prince Andrew aurait versé 10 millions de livres sterling (environ 12 millions d'euros) à Virginia Giuffre, et 2 millions de livres sterling (2,3 millions d'euros) à une organisation caritative pour les victimes de trafic sexuel.