Guerre en Ukraine : l'acteur Sean Penn raconte sa rencontre avec Volodymyr Zelensky

De retour de Kiev où il était parti tourner un documentaire pour Vice, l'acteur et réalisateur américain Sean Penn a raconté sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont il a salué avec émotion l'immense courage.

«Rencontrer le président Zelensky la veille de l'invasion puis le revoir le jour de l'invasion, je ne sais pas s'il savait qu'il était né pour ça, mais il était clair que j'étais en présence de quelque chose… c'était nouveau dans le monde moderne en termes de courage, de dignité et d'amour», a déclaré Sean Penn dans une interview réalisée samedi 5 mars pour CNN. «C'est un moment extraordinaire. J'ai été impressionné et ému par lui», a-t-il ajouté le visage marqué par l'émotion et la fatigue.

L'acteur Sean Penn à propos de sa rencontre avec Zelensky : "Je ne sais pas s'il savait qu'il était né pour cela, mais il était clair que j'étais en présence de quelque chose. [...] C'est un moment tellement extraordinaire et j'ai été infiniment impressionné et ému par lui." pic.twitter.com/2ttCDAsfHw — KARIM (@KARIMAMARKHODJ1) March 6, 2022

La présence de l’acteur auprès du président Zelensky avait coïncidé avec le déclenchement par l'armée russe de son invasion de l'Ukraine, avec tirs d'obus et de missiles près de nombreuses villes du pays, et des combats aux portes de Kiev, qui continuent depuis d'ensanglanter le pays.

Sean Penn avait notamment été photographié parmi les participants d'une conférence de presse du gouvernement à Kiev où il avait rencontré le président Volodymyr Zelensky. Le réalisateur était venu dans la capitale spécialement pour capter les événements qui se déroulent en Ukraine et en tant que documentariste, «pour dire au monde la vérité sur l'invasion de notre pays par la Russie», avait-il été écrit en ukrainien sur la page Facebook des services présidentiels. «Aujourd'hui, Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l'Ukraine en se trouvant en Ukraine. Notre pays lui est reconnaissant pour une telle manifestation de courage et d'honnêteté», avait-il été ajouté. Les services de Volodymyr Zelensky avaient également déclaré que l'artiste américain avait fait preuve d'un courage «qui fait défaut à beaucoup d'autres, particulièrement les hommes politiques occidentaux».

Sean Penn avait ensuite quitté le pays avant que les frappes russes ne s’intensifient, en ayant, avait-il écrit sur Twitter, «le luxe de pouvoir abandonner une voiture de location sur le bas-côté de la route», pour passer la frontière avec la Pologne à pied et, ainsi, fuir les bombes.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

L’acteur marqué au fer rouge par ce qu’il a vu

«Mes deux assistants et moi avons parcouru des kilomètres à pied jusqu'à la frontière polonaise après avoir abandonné notre voiture sur le bord de la route. Quasiment toutes les voitures ne transportent que des femmes et des enfants. On n'aperçoit presque aucun bagage. Leur voiture ne représentant finalement que leur seul bien de valeur», avait-il décrit.

«C’étaient essentiellement des femmes et des enfants, certains en groupes, d’autres juste une mère et son enfant, dans ces voitures. Dans certains cas, les pères les conduisaient pour les déposer, avant de faire demi-tour, parce que les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à partir, et doivent rester combattre contre la Russie. Je n’ai vu aucun bagage, c’est comme s’ils veulent croire qu’ils pourront revenir», a continuer de décrire Sean Penn sur CNN, en insistant sur «l’urgence» de ce départ qui a contraint ces familles à laisser toute leur vie derrière elles.

L’acteur de Mystic River a confié être «terrifié» pour le président ukrainien et son peuple et demandé aux États-Unis et plus précisément à Joe Biden de tout faire pour soutenir la démocratie du peuple ukrainien.

Il a expliqué que son association à but non lucratif, Community Organized Relief Effort (CORE), faisait ce qu'elle pouvait pour aider, alors que la Russie poursuit son assaut. «Nous distribuons des kits d'hygiène. Nous donnons de l'argent et de l'eau aux réfugiés au fur et à mesure qu'ils arrivent», a-t-il détaillé. «Nous travaillons maintenant pour amener notre personnel de l'autre côté également, car vous avez vraiment deux types de luttes avec les réfugiés. L'un essaie de sortir du pays, et l'autre cherche quoi faire».

Parlant plus directement des actions de Poutine et de la guerre elle-même, l'acteur et réalisateur oscarisé a déclaré à Anderson Cooper que cela ne faisait aucun doute pour lui que «cela ne se terminera pas bientôt, quoiqu'il arrive parce que vous aurez un pays avec d'incroyables insurrections si Poutine parvenait à ses fins», estime-t-il. Appelant tous ceux qui peuvent le faire à effectuer des dons en faveur des Ukrainiens, la star a aussi conseillé le visionnage du documentaire «Winter on Fire» d’Evgeny Afineevsky, pour comprendre «les sacrifices que font les Ukrainiens au nom de la liberté».