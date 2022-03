Guerre en Ukraine : le contact à distance avec la centrale nucléaire de Tchernobyl perdu

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) indique avoir perdu le contact avec les systèmes permettant le contrôle à distance des matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl (Ukraine).

La situation devient très préoccupante. Rafael Grossi, chef de l'AEIA, organisme sous l'égide des Nations unies, a indiqué que «la transmission à distance des données des systèmes de contrôle des garanties installés à la centrale nucléaire de Tchernobyl avait été coupée».

Le terme «garanties» est utilisé décrire les mesures techniques appliquées aux activités et matières nucléaires, dans le but d'empêcher leur propagation et leur utilisation abusive.

Cela fait depuis le 24 février que les forces russes ont pris le contrôle de Tchernobyl. Depuis cette date, plus de 200 techniciens et gardes travaillent d'affilée sous la contrainte. L'AEIA demande à ce que des rotations, des temps de repos et des heures fixes soient autorisés, dans un objectif de maintien de la sécurité de site.

#Ukraine has told IAEA it's becoming increasingly urgent and important — for the safe management of the #Chornobyl nuclear power plant — to rotate the ≈210 personnel and guards that have been working at the site for almost two weeks. https://t.co/oRLAjY5RXd pic.twitter.com/8neWHC8Lqz

— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 8, 2022