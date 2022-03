Guerre en Ukraine : une page web informe les réfugiés de leurs droits

La Commission européenne a annoncé ce mercredi 9 mars avoir lancé une page web pour informer les réfugiés fuyant l'invasion russe de l'Ukraine sur leurs droits dans l'Union européenne, notamment sur le régime de protection temporaire accordé par les 27 Etats membres.

Le site est disponible en anglais et devrait l'être en ukrainien d'ici à ce jeudi 10 mars, a indiqué le porte-parole de la Commission, Eric Mamer, lors d'un point de presse, rappelant que plus de deux millions de réfugiés avaient déjà fui l'Ukraine.

La guerre de #Ukraine a contraint plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer en quête de sécurité et de protection.





C’est la raison pour laquelle @EU_Commission a lancé une page web dédiée à les aider et s’assurer qu’ils connaissent leurs droits fondamentaux dans l’UE.

