Une pierre japonaise censée renfermer un démon depuis près de 1.000 ans s’est brisée en deux

Dans la région volcanique de Nasu au Japon, une pierre enregistrée en 1957 comme «site historique local» vient de se couper en deux. La légende raconte qu’elle renfermait un esprit démoniaque.

Sessho-seki, de son nom, est une pierre qui serait habitée par un renard à 9 queues, nommé Tamamo-no-mae, selon les informations de The Guardian. Ce démon aurait pris la forme d’une belle femme afin de duper l'empereur Toba qui régna sur le Japon de 1107 à 1123, et de le tuer. Rien ne se passa ainsi, car le démon fut éliminé par le guerrier Miura-Nosuke avant d'être enfermé dans cette pierre. Depuis, il se dit que quiconque toucherait cette «pierre mortelle» mourrait, et celle-ci cracherait continuellement des gaz toxiques.

Avec le temps, l’effet de l’érosion a fendu en deux la pierre. Si ce phénomène est tout ce qu’il y a de plus naturel, il a malgré tout plongé dans la peur une partie des habitants qui vivent aux alentours du site et qui croient en cette légende. Pour beaucoup, la séparation de cette pierre en deux morceaux serait le symbole de la libération de l’esprit maléfique de Tamamo-no-mae.

Dans un tweet, un internaute a ainsi déclaré : «J’ai l’impression d’avoir vu quelque chose qui ne devrait pas être vu».

Japanese killing stone that was rumored to hold a 9 tailed Fox demon has been broken. My guess is the demon is going to look around at 2022 and want to go back into the rock for another millennium. https://t.co/Yy4oxkjOhh

— John (@johnfaltin) March 7, 2022