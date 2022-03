Ce que l'on sait sur Abou Hassan al-Hachemi al-Qourachi, le nouveau chef de Daesh

Daesh a confirmé jeudi la mort de son chef Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi. L’organisation a également annoncé le nom de son successeur, Abou Hassan al-Hachimi al-Qourachi.

Dans son communiqué, le groupe a assuré que la nomination d'Abou Hassan al-Qourachi avait été approuvée par Abou Ibrahim avant sa mort.

Le nouveau leader de Daesh n’est pas encore connu des spécialistes de mouvements jihadistes. Colin Clarke, directeur de recherche au Soufan Center, un think-tank basé à New-York, a affirmé à l’AFP que l’organisation a choisi «un inconnu car le banc s'est considérablement aminci».

Il a cependant précisé que «le nouvel émir doit être quelqu'un qui peut redonner un élan (...) au groupe».

Daesh très affaibli

Le nouveau chef prend les rênes au moment où Daesh est affaibli par des offensives successives soutenues par les États-Unis pour contrecarrer une résurgence jihadiste.

Le groupe «maintient une présence largement clandestine en Irak et en Syrie et mène une insurrection soutenue de part et d'autre de la frontière entre les deux pays», selon un rapport de l'ONU publié l'an dernier.

Dans ces deux pays, l'organisation jihadiste conserverait «en tout 10.000 combattants actifs», d'après ce rapport.