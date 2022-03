Guerre en Ukraine : une école transformée en centre d’accueil à Drogobych

Une école de la ville de Drogobych, à l’ouest de l’Ukraine, s’est transformée en centre d’accueil pour les réfugiés venus de tout le pays.

Ils sont près de 170 à avoir trouvé refuge dans cette école de l’ouest ukrainien encore épargnée par les bombardements russes. Parmi eux, Maxime âgé de huit ans a fui Kiev avec sa mère. Devant les caméras de CNEWS, le jeune garçon se montre courageux. «Je vais bien, j’ai juste eu un peu peur. A Kiev, j’ai entendu comme des gros orages et des explosions mais je ne suis pas effrayé», explique-t-il.

Olana, sa mère, confie son inquiétude pour son enfant : «Il ne dormait plus et ne mangeait plus quand nous étions à Kiev et même ici, il ne mange toujours pas. J’ai tout le temps peur pour lui.»

Drogobych encore épargnée par la guerre

Parmi ces réfugiés, Milana, âgée de 7 ans est venue dans l’école avec sa mère et sa sœur pour fuir les bombardements de la capitale. Son père lui ne les a pas suivis «mon père est resté à la maison, il est resté défendre notre pays mais il me manque.»

Si les enfants essaient de ne pas se laisser envahir par la guerre et tentent de conserver leur innocence, l’absence de nouvelles de leurs proches pèse sur leur moral. Dimitri, un jeune garçon de 12 ans, a laissé derrière lui ses grands-parents. «Je suis inquiet pour mes grands-parents qui sont restés à Kiev. Avant je les avais au téléphone mais maintenant je n’arrive plus à les joindre» confie-t-il à CNEWS.

Depuis le début de la guerre à la fin du mois de février 2022, plus d’un million d’Ukrainien ont quitté leur domicile pour trouver refuge dans une autre partie du pays et plus de deux millions ont pris la décision de fuir l'Ukraine.