«Endurance» : Le mythique bateau d'Ernest Shackleton enfin retrouvé en Antarctique, un siècle après sa disparition (vidéo)

C'est une épave mythique qui a refait surface. L'Endurance, le navire de l'explorateur britannique Ernest Shackleton, pris dans les glaces de l'Antarctique en 1915, a été retrouvée ce mercredi 9 mars, dans la mer de Weddell à 3.000 mètres de profondeur.

«Nous sommes très émus d'avoir localisé et capturé des images de l'Endurance», a ainsi fait savoir le directeur de l'expédition Endurance 22, Mensun Bound, dans un communiqué de presse.

Considérée comme l'«épave la plus inaccessible au monde» en raison de sa situation géographique, le navire de l'explorateur britannique a finalement été découvert après deux semaines de recherches.

En «parfait état» de conservation

Et les premières images sous-marines prises du navire de Sir Ernest Shackleton, enfoui dans la mer de Weddell, au large de la côte Est de la péninsule Antarctique, sont extraordinaires car l'épave se trouve en «parfait état» de conservation, plus d'un siècle après son nauffrage en 1915. Et ce, en raison de l'absence totale d'oxygène.

Endurance has been found.





Discovered at 3000 metres on 5 March 2022





100 years to the day since Shackleton was buried#Endurance22 pic.twitter.com/Edvc4nzl01 — Dan Snow (@thehistoryguy) March 9, 2022

L'Endurance a été retrouvée à une profondeur de 3.008 mètres et, à environ six kilomètres au sud de la position initialement enregistrée au moment du naufrage.

«C'est de loin la plus belle épave de bois que j'ai jamais vue. Elle se tient droite, très fière sur le fond marin, intacte, dans un fantastique état de préservation», a indiqué l'équipe d'exploration, Endurance 22, sur Twitter.

Le bateau le plus recherché du Royaume-Uni

L'expédition britannique, qui comptait près d'une centaine de personnes, avait quitté le Cap, le 5 février dernier à bord d'un brise-glace sud-africain dernière génération, le S.A. Agulhas II, dans l'espoir de mettre la main sur l'«Endurance» avant la fin de l'été austral, en avril prochain.

Financée à hauteur de 10 millions d'euros par un donateur anonyme, cette mission baptisée Endurance 22 a en effet utilisé des technologies de pointe, notamment deux drones sous-marins dernière génération afin d'explorer les fonds de «la pire portion de la pire mer du monde», comme l'a lui-même décrit Shackleton. Et ce, en raison des glaces épaisses qui recouvrent la mer et qui la rendent infranchissable.

Et ce n'est pas la première fois qu'une équipe de scientifiques est partie à la recherche du mythique navire de Sir Ernest Shackleton. La précédente mission date de 2019 et n'avait pas permis de mettre la main dessus.

Une expédition légendaire

Ce qui rend aujourd'hui célèbre cette épave, c'est avant tout l'histoire de son capitaine, le Britannique Ernest Shackleton. Fin de l'année 1914, l'expédition à bord de l'Endurance avait quitté l'île britannique de Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Sud. Son objectif : réaliser la première traversée à pied du continent antarctique, de la mer de Weddell jusqu'à la mer de Roos, via le pôle Sud.

Cependant en janvier 1915, le navire s'était retrouvé pris dans la glace, non loin de la barrière de glace de Larsen. Emprisonné durant des mois, la coque du trois-mâts de 44 mètres s'était brisée et avait fini par couler en novembre 1915.

Tandis qu'une partie de l'équipage était parti pour l'île des Éléphants, un «caillou» montagneux inhospitalier, Ernest Shackleton et cinq autres marins avaient entrepris un périple de plus de 1.300 km à bord d'un canot de sauvetage afin d'atteindre la station baleinière de Géorgie du Sud, où ils espéraient trouver du secours. A l'issue de cette folle traversée, l'entièreté de l'équipage a été retrouvée saine et sauve, et Ernest Shackleton est devenu depuis un héros national.

L'«Endurance» protégée

L'épave de l'«Endurance» ne sera toutefois jamais remontée. Elle restera là où elle a été découverte en vertu du Traité international sur l'Antarctique, comme l'indique sur Twitter l'un des membres de l'expédition.

«Rien n'a été touché sur l'épave. Rien n'a été récupérée. Elle est protégée par le Traité de l'Antarctique», explique Dan Snow car elle est désormais considérée comme un site et un monument historiques.

We have super high definition film of the wreck, multi beam sonar and a hugely accurate laser model. Nothing has been touched or retrieved. #Endurance22 is coming home. pic.twitter.com/TWneqHkXCo — Dan Snow (@thehistoryguy) March 9, 2022

Grâce à ce Traité, signé le 1er décembre 1959 et entré en vigueur en 1961, l'Antarctique est aujourd'hui la seule région du monde réservée à la paix, à la science et à la protection de l'environnement. En conséquence, le texte interdit toutes activités à caractère militaire ou commercial. Aucune prétention territoriale n'est également autorisée sur ce territoire, situé au sud du 60e parallèle. A l'inverse, il encourage la recherche et la coopération scientifique.

Day 30: Yesterday we had the last out of 17 ice stations. When we head north tonight, I‘ll bring 630 #ice and #snow samples of 24 ice cores with me - an incredible number! I am just grateful for getting so unique insights into #Antarcric sea ice again. #endurance22 @AWI_Media pic.twitter.com/B6jWELUKq1 — Stefanie Arndt (@arndt_st) March 7, 2022

D'ailleurs, les scientifiques de la mission Endurance 22 ont également profité de la mission pour étudier les effets du changement climatique. Stefanie Arndt, chercheuse à l’Institut Alfred-Wegener en Allemagne, a indiqué sur Twitter avoir récolté «un nombre incroyable» de 630 échantillons de glace et de neige, qui seront prochainement analysés.