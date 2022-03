DIRECT - Guerre en Ukraine : «Environ 1.300» militaires ukrainiens sont morts depuis le début de l'invasion russe, selon Volodymyr Zelensky

Au 17e jour de l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, Moscou maintient la pression sur l'armée ukrainienne. Ce samedi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés.

16h26

«Environ 1.300» militaires ukrainiens ont été tués depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a indiqué samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse à Kiev. C'est la première fois depuis le début du conflit que les autorités ukrainiennes fournissent un bilan. Le 2 mars, l'armée russe avait annoncé avoir perdu près de 500 soldats, un bilan qu'elle n'a pas actualisé depuis.

16h17

Les accusations de Vladimir Poutine sur des «violations flagrantes» du droit humanitaire par les forces ukrainiennes sont «des mensonges», a réagi l'Elysée à la suite d'un nouvel échange samedi entre le président russe, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, selon l'Elysée.

Au cours de cet appel téléphonique d'une heure et demie, le président français et le chancelier allemand ont de nouveau appelé la Russie à «un cessez-le-feu immédiat» et à «lever le siège» de Marioupol où la situation est «humainement insoutenable», a indiqué la présidence française.

15h01

Le président russe Vladimir Poutine a accusé samedi les forces ukrainiennes de "violations flagrantes" du droit humanitaire, appelant son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à faire pression sur Kiev pour y mettre fin. M. Poutine a évoqué, lors d'un appel téléphonique avec ses deux homologues, des "assassinats extrajudiciaires d'opposants", des "prise d'otages de civils" et leur "utilisation comme boucliers humains", ainsi que le "déploiement d'armes lourdes dans des zones résidentielles, à proximité d'hôpitaux, d'écoles et de jardins d'enfants", selon un communiqué du Kremlin.

12h30

Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz s'entretenaient une nouvelle fois samedi avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine, au lendemain du sommet de Versailles, a indiqué l'Elysée.

Les trois dirigeants avaient déjà eu un entretien téléphonique jeudi au cours duquel la France et l'Allemagne avaient "exigé de la Russie un cessez-le-feu immédiat". Depuis leur rencontre le 7 février au Kremlin, Emmanuel Macron a eu neuf entretiens téléphoniques, en comptant celui de jeudi dernier, avec Vladimir Poutine, selon de le décompte de l'Elysée.

11h32

La ville portuaire de Mykolaïv, située dans le sud de l'Ukraine, près d'Odessa, a été bombardée sans répit dans la nuit de vendredi à samedi, les tirs touchant notamment un centre de soins pour le cancer et un hôpital ophtalmologique.

Les fenêtres du centre contre le cancer récemment rénové, où les patients suivent des traitements de jour de chimiothérapie, ont été soufflées. Des impacts de projectiles étaient visibles sur les portes.

10h03

Une mosquée abritant 80 civils, dont des Turcs, a été bombardée à Marioupol, port du sud-est de l'Ukraine où des milliers de personnes sont assiégées depuis des jours, a affirmé samedi le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

"La mosquée du sultan Souleïman le Magnifique et de son épouse Roxolana à Marioupol a été bombardée par les envahisseurs russes", a déclaré le ministère dans un tweet. "Plus de 80 adultes et enfants s'abritent là, dont des citoyens turcs", a-t-il ajouté, sans préciser quand le bombardement avait eu lieu.

Cette ville stratégique, bombardée depuis des jours, subit un siège dévastateur. Les habitants, terrés dans les caves, sont sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture, une situation "quasi désespérée", a alerté vendredi Médecins sans frontières (MSF).

07h56

Les sanctions occidentales introduites contre la Russie pourraient provoquer la chute de la Station spatiale internationale, a affirmé samedi Dmitri Rogozine, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos, demandant leur levée.

Selon lui, le fonctionnement des vaisseaux russes ravitaillant l'ISS sera perturbé par les sanctions, affectant en conséquence le segment russe de la station, qui sert notamment à corriger l'orbite de la structure spatiale. En conséquence, cela pourrait provoquer «l'amerrissage ou l'atterrissage de l'ISS pesant 500 tonnes».

07h19

Les forces russes sont positionnées autour de Kiev samedi matin et "bloquent" Marioupol, où des milliers de personnes subissent un siège dévastateur, dans le sud de l'Ukraine, pays bombardé depuis plus de deux semaines.

Les médias locaux rapportaient samedi matin des sirènes d'avertissement anti-bombardement sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment les grandes villes Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv.

Après douze jours de siège, Marioupol, port stratégique, se trouve sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture. Une situation "quasi désespérée", a alerté Médecins sans frontières (MSF). "L'ennemi bloque toujours Marioupol", a lancé vendredi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les troupes russes n'ont pas laissé entrer notre aide dans la ville", a-t-il ajouté promettant d'essayer une nouvelle fois d'y acheminer "demain", samedi, nourriture, eau et médicaments.