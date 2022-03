Guerre en Ukraine : plusieurs filles d'oligarques apportent leur soutien aux Ukrainiens

Sur les réseaux sociaux, plusieurs filles d’oligarques russes ont pris position contre la guerre en Ukraine. Malgré leurs liens parentaux avec les soutiens de Vladimir Poutine, elles se sont publiquement opposées au régime russe.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux citoyens russes ont déjà manifesté à plusieurs reprises pour exprimer leur désaccord avec le régime de leur pays. Les sanctions à l’encontre des oligarques russes n’empêchent pas leurs enfants de se dresser contre leurs actions. Le magazine américain Fortune rapporte que les filles de plusieurs soutiens de Vladimir Poutine se sont opposées au régime du gouvernement russe sur Instagram. Toutes ont posté des messages de soutien à l’encontre du peuple ukrainien.

Parmi elles, figure Sofia Abramovich. La jeune femme de 26 ans n’est qu’autre que la fille de Roman Abramovich, le propriétaire du FC Chelsea récemment mis en vente. Dans l’une de ses stories Instagram, Sofia Abramovich a partagé un post, sur lequel on peut lire : «Le plus gros mensonge de la propagande du Kremlin est de dire que la majorité des russes soutiennent Vladimir Poutine».

La fille d'un oligarche dans une manifestation

Ksenia, la fille d’Anatoli Sobtchak, sénateur anciennement maire de Saint-Pétersbourg, a également eu une parole attentionnée à l’encontre des citoyens ukrainiens. Son père est décédé en 2000, mais sa mère Lioudmila Naroussova figure toujours au Conseil de la Fédération de Russie. L’engagement de Ksenia Sobtchak contre le système de Vladimir Poutine est déjà très connu dans la sphère politique russe.

Le 2 mars, l’ancienne journaliste de 40 ans et candidate aux élections présidentielles de 2018 a posté une photo accompagnée d’un texte de soutien : «Les intérêts géopolitiques mondiaux ne peuvent pas être plus importants que la vie paisible de millions de personnes ! Vladimir ! Cédez à l'autre ! S'il vous plaît ! Pour le bien de vos enfants ! Et pour le nôtre», peut-on lire sur la légende de son post.

Elisaveta Peskova, la fille du secrétaire de presse de Vladimir Poutine, s’est également exprimée en faveur des citoyens ukrainiens visés par la guerre. Sur Instagram, la jeune femme de 24 ans avait sobrement posté un hashtag «Non à la guerre», qu’elle a supprimé quelques instants après sa publication.

Parmi toutes ces filles d’oligarques russes opposées à la guerre en Russie, l’une d’entre elles, Maria Yumasheva, a été aperçue à une manifestation de soutien à l’Ukraine à Londres, où elle réside actuellement. La fille du conseiller gouvernemental de Vladimir Poutine a également posté la photo d’un drapeau ukrainien sur son profil Instagram.