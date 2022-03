DIRECT - Guerre en Ukraine : Neuf morts dans des bombardements à Mykolaïv, dans le sud du pays

Au 18e jour de l'invasion de l'Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, Moscou maintient la pression sur l'armée ukrainienne. Ce samedi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés.

10h53

Critiqué pour sa lenteur et sa réticence à accueillir des Ukrainiens après l'invasion russe, le Royaume-Uni a dévoilé dimanche un nouveau programme permettant aux Britanniques d'héberger chez eux des réfugiés fuyant la guerre.

Le nouveau programme, baptisé "Homes for Ukraine" (Des foyers pour l'Ukraine), permettra d'accueillir "des dizaines de milliers" de personnes qui auront accès au marché du travail, à la sécurité sociale et à l'éducation, même sans avoir de liens familiaux avec le Royaume-Uni, a annoncé le ministre britannique Michael Gove sur la chaîne Sky News.

Michael Gove a affirmé que le gouvernement voulait s'assurer que "tous les foyers disponibles" puissent être mis à disposition "de ceux qui fuient les persécutions".

Les personnes décidant d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux recevront 350 livres (418 euros) par mois et devront s'engager à accueillir ces réfugiés pendant au moins six mois.

09h59

Les frappes qui ont visé dimanche une base militaire dans l'ouest de l'Ukraine, près de Lviv, ont fait neuf morts et 57 blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités militaires régionales et le maire de Lviv.

"Malheureusement, 57 personnes ont été blessées et hospitalisées, neuf héros sont morts", a indiqué le gouverneur militaire de la région de Lviv, Maxim Kozitsky sur Telegram. Andriy Sadovy, le maire de Lviv, située à une quarantaine de kilomètres de la base, a fourni le meme bilan, également sur Telegram.

09h57

Des instructeurs étrangers "travaillent" sur la base militaire bombardée dans la nuit de samedi à dimanche par la Russie près de Lviv, à une vingtaine de kilomètres de la frontière polonaise, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov.

"La Russie a attaqué le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. Des instructeurs étrangers travaillent là-bas. L'information sur les victimes est en train d'être clarifiée", a déclaré le ministre dans un tweet.

07h58

L'Ukraine craint un encerclement de Kiev et promet une "défense acharnée" de sa capitale face aux forces russes, qui ont, selon les autorités locales, bombardé dimanche matin une base militaire dans la région de Lviv, située près de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée.

La base militaire en question se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine où de nombreuses personnes déplacées ont afflué. Plusieurs pays y ont aussi déplacé leur ambassade, jugeant cette ville plus sûre que Kiev.

L'armée ukrainienne a elle aussi rapporté la même chose ce bombardement, mais l'AFP, dont un reporter à Lviv n'a pas entendu d'explosions, n'avait pas pu vérifier ces affirmations dans l'immédiat. L'armée russe continue de pilonner le sud du pays où la ville assiégée de Marioupol espère l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire.

Ce convoi est resté plus de cinq heures bloqué à un barrage russe samedi, et l'espoir était qu'il puisse parvenir à Marioupol ce dimanche, en provenance de Zaporojie via Berdiansk, a avancé samedi la vice-Première ministre ukrainienne Irina Verechtchouk.

06h46

Les forces russes ont bombardé dimanche une base militaire située dans la région de Lviv (ouest de l'Ukraine), près de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée par le conflit, ont affirmé les autorités locales.

"Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles. Des informations sur les (potentielles) victimes sont en train d'être recueillies", a déclaré l'administration régionale de Lviv dans un communiqué.