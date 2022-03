Guerre en Ukraine : qu’est-ce qu’un oligarque russe ?

Ils sont visés par des sanctions économiques par l’Union européenne, au même titre que le président Vladimir Poutine. Les oligarques russes sont mis sur le devant de la scène internationale depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Mais qui sont-ils véritablement ?

Un terme à double sens

Le mot oligarchie vient du grec «oligos», qui signifie peu nombreux, et «arkhê», qui veut dire commandement. Littéralement, l’oligarchie est donc un modèle de gouvernement où le pouvoir est réparti entre des élites. Ainsi, les oligarques sont donc ces élites qui ont une certaine main mise sur les décisions économiques, et indirectement politiques d’un pays, ici la Russie.

Aujourd’hui, le terme «oligarque» fait plutôt référence aux riches hommes russes, possédant tous un yacht, de grandes fortunes et gravitant autour du président de la Russie, Vladimir Poutine.

Une classe sociale apparue dans les années 1990

Les oligarques sont apparus récemment en Russie, avec la fin de l’U.R.S.S. vers 1987. Pour retrouver une économie vertueuse, la Russie a décidé de privatiser certaines entreprises d’État en les vendant à un prix relativement accessible, notamment dans le secteur du pétrole, du gaz, de la mine et aussi des médias, explique Russia Beyond.

Sept hommes assez fortunés ont alors racheté ces entreprises. Ils sont devenus de fait des hommes influents dans la politique et l’économie de leur pays.

En 1996, Boris Eltsine a été réélu à la tête de la Russie. Pour les Russes, ce sont ces oligarques qui ont réussi à le faire élire pour un second mandat. A cette époque, les sept hommes contrôlaient la moitié de l’économie de leur pays et avaient une certaines sur les décisions politiques.

Les oligarques russes toujours présents

Après la démission de Boris Eltsine en 1999, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir et a rappelé les oligarques russes à l’ordre. En 2003, Mikhaïl Khodorkovsky, qui a tiré sa richesse du pétrole, a été arrêté pour fraude, blanchiment et détournement de fond. Étant l’homme le plus fortuné du pays, cette arrestation a mis au diapason les autres oligarques. La plupart d’entre eux ont été arrêtés, condamnés ou encore exilés.

Aujourd’hui, certains dirigeants politiques russes expliquent qu’il n’existe plus d’oligarques au sens initial du terme. Cependant, une nouvelle génération est en place, au sein de l’Union des industriels et entrepreneurs, aussi appelé «le lobby des oligarques».

Ces nouveaux oligarques, bien plus nombreux puisqu'ils seraient près de 500, ne tirent pas tous leurs richesses de la privatisation des entreprises à la fin des années 1980. Certaines sont des anciens apparatchiks (membre du gouvernement ou du parti communiste à l’époque soviétique), des anciens agents du KGB (l’agence de renseignement russe dont était membre Vladimir Poutine) ou des propriétaires de prestigieux club de football.

Si la plupart d’entre eux doivent la pérennité de leur richesse à la politique mise en place par le président de la Russie, ils ne font pas tous partie de son cercle proche. Ainsi, certains d’entre eux, à l’instar de Vladimir Medinski ou de Sergueï Choïgou, sont des oligarques membres du gouvernement russe et peuvent donc conseiller le président sur certaines de ces décisions. Depuis les années 2000, Vladimir Poutine a nommé à ces postes des personnes de confiance.