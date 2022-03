Covid-19 : le géant de l’électronique Foxconn suspend ses activités à Shenzen en raison d’un rebond de l’épidémie

Panique à bord chez Apple et d’autres grandes entreprises du monde de la tech après les annonces des autorités chinoises de reconfiner Shenzhen. Une ville où se trouve le géant taïwanais de l'électronique Foxconn, principal fournisseur d'Apple.

Ce dimanche 13 mars, près de 3.400 cas de Covid-19 ont été recensés en Chine, le plus mauvais bilan du pays depuis plus de deux ans. En réponse aux annonces du gouvernement, Foxconn, une entreprise taïwanaise spécialisée dans l'électronique, a décidé de suspendre ses activités dans le pôle technologique de la ville.

La ville de Shenzhen reconfinée

«L'activité de Foxconn à Shenzhen, en Chine, a été suspendue à partir du 14 mars, conformément à la nouvelle politique Covid-19 du gouvernement local», a déclaré l'entreprise taïwanaise dans un communiqué. L’impact de cet arrêt des activités pourrait être désastreux pour Apple et d’autres fabricants de produits technologiques. L’usine de Shenzen est la plus grande de Foxconn dans le monde. Elle emploie plus d’une dizaine de milliers de personnes.

Toutefois, cette dernière a annoncé qu’elle allait déjà délocaliser une partie de sa production dans d’autres sites. Neuf autres villes chinoises sont actuellement confinées. Les valeurs technologiques ont plongé à la Bourse de Hong Kong lundi, les investisseurs étant inquiets de l'impact de la propagation du virus à Shenzhen, où se trouvent les centres de Foxconn, Huawei et Tencent.