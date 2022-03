DIRECT - Guerre en Ukraine : la nouvelle session de pourparlers a commencé

Ce lundi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

La quatrième session de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine a débuté lundi dans la matinée par visioconférence, a indiqué Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. is a free dialogue within the society & an obligatory consensus.

is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022