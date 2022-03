DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie a demandé de l'aide économique et militaire à la Chine, affirme le New York Times

Ce lundi, les forces russes sont toujours positionnées autour de la capitale Kiev et du port de Marioupol, où des milliers d'Ukrainiens se retrouvent aujourd'hui assiégés. Suivez les dernières informations en direct.

8h20

Une frappe contre un immeuble résidentiel à Kiev a fait lundi au moins un mort et 12 blessés, ont indiqué les secours ukrainiens, au moment où les combats font rage aux abords de la capitale que les troupes russes cherchent à encercler.

Sur leur compte Telegram, les services d'urgence ukrainiens ont indiqué qu'un bâtiment de huit étages du quartier d'Obolon, dans le nord de Kiev, avait été touché à l'aube vraisemblablement «par un tir d'artillerie», causant un incendie qui a depuis été maîtrisé par les pompiers.

Dans un premier temps, cette source a indiqué dans un communiqué que deux personnes avaient été retrouvées sans vie dans les décombres, avant d'effacer ce message et de revoir le bilan à la baisse à un seul mort pour l'heure. Selon les services d'urgence, trois autres personnes ont été hospitalisées et neuf ont reçu des soins et une prise en charge sur place.

8h02

Le réseau social Instagram, propriété du géant américain Meta, est devenu inaccessible lundi en Russie, qui l'accuse de propager des appels à la violence contre les Russes en lien avec le conflit en Ukraine.

Le rafraîchissement dans l'application était impossible lundi matin, tandis que le site était inaccessible sans VPN, ont constaté des journalistes de l'AFP. Instagram se trouve désormais aussi sur la liste des sites en «accès restreint» publiée par le gendarme des télécommunication Roskomnadzor, y rejoignant les réseaux Facebook, Twitter et plusieurs médias critiques du pouvoir russe.

6h45

Aubaine pour ses exportations de maïs ou inquiétude pour ses importations massives d'engrais, le Brésil, producteur agricole de premier plan, attend avec préoccupation que se précise l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, pour l'instant très imprévisible.

Depuis le début des attaques sur l'Ukraine par la Russie fin février, le doute plane sur la capacité des deux pays, respectivement quatrième et cinquième exportateurs mondiaux de maïs lors de la saison 2019-2020, d’après les chiffres du département américain de l'agriculture (USDA), à assurer les livraisons de la céréale, dont les cours ont fortement grimpé.

Cela pourrait représenter à court terme une aubaine pour les producteurs du Brésil, troisième exportateur mondial de maïs.

3h18

La Russie a demandé l'aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales, a affirmé dimanche le New York Times, au moment où Washington a mis en garde Pékin contre toute assistance à Moscou.

Selon le quotidien américain, qui cite des responsables anonymes, la Russie a demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, et une aide économique pour l'aider à surmonter les sanctions internationales.

Ces responsables n'ont pas précisé la nature exacte de l'aide demandée, ni si la Chine avait répondu. «Je n'ai jamais entendu parler de ça», a réagi un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington à plusieurs médias. Ces informations de presse ont été diffusées alors que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Jake Sullivan doit rencontrer lundi à Rome Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie.